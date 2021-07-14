İzmir'de ormanlar yasak mı? İzmir'de ormana girmek yasak mı? İzmir'de piknik yasak mı? Sıcak havalardan bunalan İzmirliler serin olan ormanlarda vakit geçirmeye başladı. Masa ve sandalyeleri ile ormanda serinleyen İzmirliler ormana girmek yasak mı sorusuna yanıt arıyor. Piknik yapmak için İzmirlilerin uğrak noktası olan ormana girmek yasak mı? İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yasaklamanın nedeni orman yangınlarının önüne geçmek. İzmir'de piknik yasak mı? İzmir'de mangal yasak mı?

İzmir'de ormanlar yasak mı? İzmir'de ormana girmek yasak mı? İzmir'de piknik yasak mı? Sıcak havalardan bunalan İzmirliler serin olan ormanlarda vakit geçirmeye başladı. Masa ve sandalyeleri ile ormanda serinleyen İzmirliler ormana girmek yasak mı sorusuna yanıt arıyor. Piknik yapmak için İzmirlilerin uğrak noktası olan ormana girmek yasak mı? İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yasaklamanın nedeni orman yangınlarının önüne geçmek. İzmir'de piknik yasak mı? İzmir'de mangal yasak mı?

İzmir'de sıcak havalardan serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu deniz kenarlarında yada ormanlık alanlarda alıyor. Ormanda piknik yapıp dinlenen vatandaşlar Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ormandan çıkartılıyor. Durum karşısında şaşıran İzmirliler İzmir'de ormanlar yasak mı? İzmir'de ormana girmek, piknik yapmak, yasak mı? sorularına yanıt aradı.

İzmir'de ormanlar yasak mı?

Son yıllarda İzmir'den gelen orman yangınları haberleri ile ciğerimiz yanıyordu. İzmir Valiliği de orman yangınlarının önüne geçebilmek için bir takım önelmler aldı. İzmir Valiliği'nce 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor.

Halk mesire alanlarına yönlendiriliyor

Havaların ısınmasıyla, olası orman yangınlarının önüne geçmek için başlatılan yasaklarla halk, Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. 2003 yılında açılan, İzmir'in ilk şehir ormanı olan Bornova İzmir Şehir Ormanı başta olmak üzere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görev alanındaki İzmir ormanlarında 70, Manisa ormanlarında ise 14 piknik ve mesire alanı halka hizmete devam ediyor.

Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü, orman yangınlarına karşı duyarlılık ve bilinç oluşturmak istediklerini söyleyerek, “Ormanlara girenleri uyarıp belirlenmiş mesire alanlarına yönlendiriyoruz. Yasak alandakileri uyarmadığımız sürece sıkıntı yaşama ihtimali oldukça artıyor. Yasağı bilmeyen vatandaşlarımızı da kırmadan uyardıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarını tarif ediyoruz. Belirlenen alanlardan istediklerini seçebilirler” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.