İzmir'de orman yangını
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
2022-07-16 15:19:58
Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden "yangın" uyarısı
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir anlık dikkatsizliğinizin büyük zararlara yol açabildiğini unutmayın, yangına sebep olacak davranışlardan uzak durun" uyarısında bulundu.
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