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İzmir'de meteor mu düştü? Meteor (göktaşı) nereye düştü?

İzmir'de meteor mu düştü? Meteor (göktaşı) nereye düştü? İzmir'de cep telefonu kameralarına yansıyan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya platformu Twitter'da İzmir'e meteor düştüğü iddia edildi. Ancak yetkililer tarafından meteor (göktaşı) düştüğü henüz doğrulanmadı. Sosyal medyada İzmir'de meteor düştüğü iddiası üzerine binlerce paylaşım yapıldı. Peki gerçekten meteor İzmir'e düştü mü?

41 Dakika Önce
2021-07-31 09:00:10
İzmir'de meteor mu düştü? Meteor (göktaşı) nereye düştü?

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İzmir'de meteor mu düştü? Meteor (göktaşı) nereye düştü? İzmir'de cep telefonu kameralarına yansıyan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya platformu Twitter'da İzmir'e meteor düştüğü iddia edildi. Ancak yetkililer tarafından meteor (göktaşı) düştüğü henüz doğrulanmadı. Sosyal medyada İzmir'de meteor düştüğü iddiası üzerine binlerce paylaşım yapıldı. Peki gerçekten meteor İzmir'e düştü mü?

İZMİR'DE METEOR MU DÜŞTÜ?

Sosyal medya platformu Twitter'dan binlerce kişi İzmir'de metor düştüğü hakkonda paylaşımlarda bulundu. Kısa sürede TT olan konu hakkında yetkililerde naçıklama henüz yapılmadı. Gece saat 01:54 sıralarında meydana geldiği iddia edilen olay cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde parlak bir ışık geceyi aydınlatıyor. Vatanadşlar durum karşısında heyecanalanırken metor nedir, metor nasıl oluşur sorularını sormaya başladı.

İZMİR'DE METEOR DÜŞTÜ İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ebabil kuşlarının gelip başımıza taş yağdırması kaldı bitek #meteor

Yarın sabah uyandığımda zombi görürsem hiç şaşırmam.. #meteor

Gece saatlerinde İzmir dolaylarında Meteor düştü

Deprem, sel, darbe, ekonomik kriz, covid virüs salgını, orman yangınları ve son olarak İzmir yakınlarına meteor düşmüş!

İzmirin çevresine düşen meteor görüntülenmiş. Sırada ne var acaba ? Zombi, uzaylı felan görürsem şaşırmam artık.

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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