İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'de az önce bir deprem meydana geldi. AFAD, 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Çeşme olarak açıkladı.

Ege Denizi İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.25'te meydana gelen deprem Çeşme ve Bodrum'da da hissedildi.

Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Ayrıca sabah saatlerinde Van'da da bir deprem meydana gelmişti. İzmir'deki depremin derinliği de 11.74 km olarak ölçüldü.

Depremin olduğu yerin Alaçatı'ya mesafesi 68 km, Çeşme Ovacık'a mesafesi ise 67 km. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.