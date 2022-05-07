İzmir'de kaç Suriyeli var? İzmir-Konya Suriyeli göçmen sayısı kaç? Gaziantep, Adana, Hatay'da kaç Suriyeli var? Göçmen sorunu ülkemizde tartışılmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli göçmen olduğuna dair veriler yayınlandı. Buna göre İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da ikamet eden Suriyeli göçmen sayısı açıklandı.

İzmir'de kaç Suriyeli var? İzmir-Konya Suriyeli göçmen sayısı kaç? Gaziantep, Adana, Hatay'da kaç Suriyeli var? Göçmen sorunu ülkemizde tartışılmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli göçmen olduğuna dair veriler yayınlandı. Buna göre İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da ikamet eden Suriyeli göçmen sayısı açıklandı.

Göçmen sorunu siyaset gündeminde de sık sık tartışılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine hangi ilimizde kaç göçmen olduğunun rakamsal verilerini paylaştı. Yaşadığı ilde kaç suriyeli oldupğunu merak edenler araştırmaya başladı.

İzmir'de kaç Suriyeli var?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İzmir'de 149.839 Suriyeli göçmen yer alıyor.

Konya Suriyeli göçmen sayısı kaç?

Konya'da ise rakamalara göre 123.627 Suriyeli göçmen bulunuyor.

Gaziantep, Adana, Hatay'da kaç Suriyeli var?

GAZİANTEP: 462.897 Suriyeli göçmen kayıtlı.

HATAY: 433.124 Suriyeli göçmen kayıtlı.

ŞANLIURFA: 430.003 Suriyeli göçmen kayıtlı.

ADANA: 256.468 Suriyeli göçmen kayıtlı.

İstanbul'da kaç Suriyeli yaşıyor?

Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var.

Diğer illerde rakamlar şöyle;

MERSİN: 242.935

BURSA: 184.363

İZMİR: 149.839

KONYA:123.627

KİLİS: 107. 214

DİĞER: 829.610

Zonguldak'ta kaç Suriyeli var?

Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli göçmen kayıt altında.

İşte illere göre Suriyeli göçmen sayısı