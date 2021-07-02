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İzmir'de ekmeğe zam geldi

Elektrik ve doğalgaz zamlarının ardından İzmir'de ekmeğe de yüzde 20 zam geldi. 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira 80 kuruşa yükseldi.

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02.07.2021 11:49:39
İzmir'de ekmeğe zam geldi

Elektrik ve doğalgaz zamlarının ardından İzmir'de ekmeğe de yüzde 20 zam geldi. 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira 80 kuruşa yükseldi.

İzmir Fırıncılar Odası'nın zam talebi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) tarafından onayladı.

Buna göre, İzmir'de 200 gramlık ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı. Daha önce 1 lira 50 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 80 kuruşa çıktı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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