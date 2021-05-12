İzmir'de bayram namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı saati 2021

İzmir bayram namazı saati 2021 | Mübarek ramazan ayı bu sene de bereketiyle geldi ve geçti. Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca Müslüman ramazan bayramını yaşamaya hazırlanıyor. Koronavirüs tedbirleri altında tüm camilerde bayram namazının kılınacağı açıklandı. Peki 2021'de İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir'de bayram namazı ne zaman kılınacak? 81 il için Ramazan bayramı namazı saatleri belli oldu. İzmir bayram namazı ezanı saat kaçta okunacak? İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri;

İzmir'de bayram namazı saat kaçta olacak sorusu İzmirliler tarafından arefe gününde sıkça araştırılaya başlandı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında bayram namazlarının bu sene camilerde kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu.Diyanet'ten camilerde bayram namazının kılınıp kılınmayacağına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada tüm camilerde gerekli önlemler alınarak bayram namazının kılınacağı belirtildi. Diyanet'ten yapılan açıklama sonrası milyonlarca kişi bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. İzmir'de yaşayanlar da İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir bayram namazı saati kaç? gibi sorları sormaya başladı. İzmir bayram namazı saati belli oldu. İşte İzmir'de kılınacak bayram namazı başlama saati;

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇ?

İzmir'de bayram namazı saati belli oldu. İzmir 2021 yılı ramazan bayramı namazı saati belli oldu. İzmir'de ramazan bayramı namazı saat 06.34'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan bayramının birinci günü (13 Mayıs çarşamba) tüm camilerde kılınacak bayram namazı ile 3 günlük ramazan bayramı başlayacak. Bayram namazı saatleri de belli oldu. İşte il il ramazan bayram namazı saatleri;

Adana Bayram Namazı Saati: 06.04

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 05.51

Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 06.20

Ağrı Bayram Namazı Saati: 05.28

Aksaray Bayram Namazı Saati: 06.07

Amasya Bayram Namazı Saati: 05.55

Ankara Bayram Namazı Saati: 06.08

Antalya" href="https://www.timeturk.com/haberleri/antalya">Antalya Bayram Namazı Saati: 06.23

Ardahan Bayram Namazı Saati: 05.27

Artvin Bayram Namazı Saati: 05.30

Aydın Bayram Namazı Saati: 06.32

Balıkesir Bayram Namazı Saati: 06.29

Bartın Bayram Namazı Saati: 06.07

Batman Bayram Namazı Saati: 05.39

Bayburt Bayram Namazı Saati: 05.38

Bilecik Bayram Namazı Saati: 06.20

Bingöl Bayram Namazı Saati: 05.40

Bitlis Bayram Namazı Saati: 05.34

Bolu Bayram Namazı Saati: 06.12

Burdur Bayram Namazı Saati: 06.23

Bursa Bayram Namazı Saati: 06.23

Çanakkale Bayram Namazı Saati: 06.34

Çankırı Bayram Namazı Saati: 06.04

Çorum Bayram Namazı Saati: 05.59

Denizli Bayram Namazı Saati: 06.28

Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 05.43

Düzce Bayram Namazı Saati: 06.14

Edirne Bayram Namazı Saati: 06.30

Elazığ Bayram Namazı Saati: 05.45

Erzincan Bayram Namazı Saati: 05.42

Erzurum Bayram Namazı Saati: 05.35

Eskişehir Bayram Namazı Saati: 06.18

Gaziantep Bayram Namazı Saati: 05.56

Giresun Bayram Namazı Saati: 05.44

Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 05.41

Hakkari Bayram Namazı Saati: 05.29

Hatay Bayram Namazı Saati: 06.02

Iğdır Bayram Namazı Saati: 05.24

Isparta Bayram Namazı Saati: 06.22

İstanbul Bayram Namazı Saati: 06.22

İzmir Bayram Namazı Saati: 06.34

Kahramanmaraş Bayram Namazı Saati: 05.56

Karabük Bayram Namazı Saati: 06.07

Karaman Bayram Namazı Saati: 06.12

Kars" href="https://www.timeturk.com/haberleri/kars">Kars Bayram Namazı Saati: 05.26

Kastamonu Bayram Namazı Saati: 06.02

Kayseri Bayram Namazı Saati: 06.00

Kırıkkale Bayram Namazı Saati: 06.06

Kırklareli Bayram Namazı Saati: 06.28

Kırşehir Bayram Namazı Saati: 06.05

Kilis Bayram Namazı Saati: 05.57

Kocaeli Bayram Namazı Saati: 06.19

Konya Bayram Namazı Saati: 06.14

Kütahya Bayram Namazı Saati: 06.21

Malatya Bayram Namazı Saati: 05.50

Manisa Bayram Namazı Saati: 06.33

Mardin Bayram Namazı Saati: 05.42

Mersin Bayram Namazı Saati: 06.07

Muğla Bayram Namazı Saati: 06.31

Muş Bayram Namazı Saati: 05.36

Nevşehir Bayram Namazı Saati: 06.03

Niğde Bayram Namazı Saati: 06.05

Ordu Bayram Namazı Saati: 05.4

Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06.00

Rize Bayram Namazı Saati: 05.36

Sakarya Bayram Namazı Saati: 06.17

Samsun Bayram Namazı Saati: 05.52

Siirt Bayram Namazı Saati: 05.36

Sinop Bayram Namazı Saati: 05.55

Sivas Bayram Namazı Saati: 05.52

Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 05.50

Şırnak Bayram Namazı Saati: 05.35

Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 06.28

Tokat Bayram Namazı Saati: 05.53

Trabzon Bayram Namazı Saati: 05.39

Tunceli Bayram Namazı Saati: 05.43

Uşak Bayram Namazı Saati: 06.25

Van Bayram Namazı Saati: 05.29

Yalova Bayram Namazı Saati: 06.21

Yozgat Bayram Namazı Saati: 06.01

Zonguldak Bayram Namazı Saati: 06.10

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Ramazan bayramına girmeye hazırlandığımız şu günlerde milyonlarca Müslüman ramazan bayramının önemi araştırlıyor. Bayram namazları ile Müslümanlar bir araya gelir. Bayram namazı aslında bayramlaşmanın yaşandığı ilk anlardır. Bayram namazları ile küslükler son bulur husumetler geride kalır. Bayram namazı ile bayralaşmalar artar. Birbirlerini göremeyecek olanlar bile bayram namazı ile görüşür ve bayramlaşır. Bayram namazı birlik ve beraberliği güçlendirirken küslüğü ve husumeti de sonaldırma fırsatı sunar.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda bir kaç kez kılındığı için bazen unutulabiliyor. Bayram namazını yeniden hatırlamak isteyenler bayram namazı nasıl kılınır sorusunu soruyor. İşte adım adım bayram namazı kılma yöntemi;

1- Niyet etmek: Bayram namazına başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama." diyerek niyet edilmelidir. Niyet edilerek ramazan bayramına durulur.

2- İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur.

3- Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" (1) diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar.

4- Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" (2) diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar.

5- Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" (3) diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

6- Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra yukarıda anlatılan adımlar yeniden yapılır. imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" (1) diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" (2) diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" (3) diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

7- Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Bayram günü okunan tekbîr'e "Teşrik Tekbîri" denir.Teşrik Tekbîri "Allahû Ekber, Allahû Ekber; lâ ilâhe İllAllahu v'Allâhu Ekber, Allâhu Ekber ve lillâhî-l-hamd." diyerek okunur.

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