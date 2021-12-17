CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde uygulanacak 2022 asgari ücreti açıkladı. Bilindiği üzere CHP'li belediyelerde uygulanan asgari ücret artabiliyordu. İzmir'de yaşayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan asgari ücretliler İzmir'de 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İzmir Büyükşehir Belediyesi asgari ücret 4500 TL mi? sorularını sormaya başladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4500 TL olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde uygulanacak 2022 asgari ücreti açıkladı. Bilindiği üzere CHP'li belediyelerde uygulanan asgari ücret artabiliyordu. İzmir'de yaşayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan asgari ücretliler İzmir'de 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İzmir Büyükşehir Belediyesi asgari ücret 4500 TL mi? sorularını sormaya başladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4500 TL olacağını açıkladı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan açıklamasında şunları belitti: "2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de alınmayacaktır. Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyan yeni asgari ücretin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

İzmir'de 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı CHP belediyelerinde asgari ücreti açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları dedi: CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret yani asgari ücret 4500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Belediyelerimizle kara kış fonunu konuşacağız biz kuracağız o fonu. Yalnız değilsin sevgili halkım müsterih olun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi asgari ücret 4500 TL mi?

Kılıçdaroğlu CHP'li tüm belediyelerde 2022 asgari ücretin 4250 lira değil 4500 lira olacağını belirtti.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.