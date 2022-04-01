İzmir Çeşme orman yangını | Yangın nerede hangi mahallede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte orman yangınları haberleri de gelmeye başladı. 1 Nisan'da ülkenin çeşitli yerlerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk ve dikenlik alanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle yangını söndürmek oldukça zorlaşıyor.

İzmir Çeşme orman yangını | Yangın nerede hangi mahallede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte orman yangınları haberleri de gelmeye başladı. 1 Nisan'da ülkenin çeşitli yerlerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk ve dikenlik alanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle yangını söndürmek oldukça zorlaşıyor.

Bursa'dan gün içinde gelen yangın haberinin ardından bir yangın haberi daha İzmir'den geldi. İzmir'de otluk ve dikenlikte çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti. Alevlerin södürülmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgede karadan müdahale yapılıyor.

İzmir Çeşme'de orman yangını nerede hangi mahallede çıktı?

Çiftlikköy ve Altınkum mevkileri arasındaki otluk ve dikenlikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çeşme Orman İşletme Şefliği'ne de yangın ihbarı yapıldı. Bölgeye 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, fırtına nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor.

Beydağ'da da yangın çıktı

İzmir Beydağ'ın kırsal Erikli Mahallesi'nde kestane ağaçlarının olduğu bölgede de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Beydağ Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 arazöz ile ekipler, sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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