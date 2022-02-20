İYS nedir? İstenmeyen numaralar nasıl engellenir? İstenmeyen numara ve mesaj engelleme sistemi e-Devlet

İYS nedir? Birinin aramaması için ne yapmalıyız? sorusunun yanıtı internette en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde reklam ve bilgilendirme için aramalar ve mesajlar kullanılıyor. Fakat bu durum bir süre sonra can sıkıcı olmaya başlıyor. Peki ama istenmeyen bir numarayı nasıl engellerim? e-Devlet üzerinden İYS girişiyle istenmeyen numara ve mesaj engelleme sistemi...

Birinin aramaması için ne yapmalıyız? sorusunun yanıtı internette en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde reklam ve bilgilendirme için aramalar ve mesajlar kullanılıyor. Fakat bu durum bir süre sonra can sıkıcı olmaya başlıyor. Peki ama istenmeyen bir numarayı nasıl engellerim? e-Devlet üzerinden İYS girişiyle istenmeyen numara ve mesaj engelleme sistemi...

İYS nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYT), ticari elektronik ileti izinleri tek noktadan kolayca yönetilmesini sağlayan, hizmet sağlayıcılar ve markalar için onay verilebilen, iletilerin kontoledilebildiği bir sistemdir. Kişi, istemediği numaralar için ret hakkını kullanabilir.

İstenmeyen numaralar nasıl engellenir?

İYS'e internet üzerinden e-Devlet ile giriş yapmalısınız. İleti Yönetim Sistemi (İYS), numaranızı girdikten sonra size ticari olarak mesaj atan ve arayan numaraların bir dökümanını çıkaracaktır.

Bu numaralar için "mesaj alma" ve "telefonla arama yapma" gibi seçenekler mevcut. Dilediğiniz numara için mesaj alma ya da telefonla arama özelliğini "aktif-pasif" hale getirebilirsiniz.

İYS'e nasıl giriş yapılır?

İleti Yönetim Sistemi'ne internet üzerinden ya da buradaki linkten giriş yapabilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra "Vatandaş Girişi" ve ardından "e-Devlet ile giriş yap" butonlarına tıklayınız. Numaranızı girdikten sonra, telefonunuza gelen doğrulama kodunu yazınız.

İşlemlerin ardından ekrana, numaranızın hangi şirketler tarafından arandığını göreceksiniz. Zamanında onayladığınız dakat şimdilerde aramayan ya da mesaj atmayan firmalar da mevcut olabilir.

Bu firmalar içerisinden hangisinden "mesaj al"mak ya da "telefon al"mak istiyorsanız işaretlemeniz gerekmektedir.

.