Medeni Kanun'un 3. maddesinde ye alan iyi niyet ilkesi, özel hukuk alanındaki temel ilkelerden biridir. Peki İyiniyet Nedir? İyiniyet kuralı ne anlama geliyor? işte detaylar haberimizde...

Son zamanlarda en çok aranan içeriklerden biriside İyiniyet konusu. İyi niyet Medeni Kanunu'n 3. maddesinde bulunan bir ilkedir.

İyiniyetin hukuki bir sonuca bağlanması halinde, ilke olarak esas kabul edilen iyiniyet varlığıdır. Kendisinden özen göstermesinin beklenildiği hallerde, bu özeni göstermemiş kişilerin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı kanunda düzenlenmiştir.Kanuna göre iyiniyet genel bir tanım ile hukuki bir sonuç doğurmaya engel teşkil eden bir halin varlığından haberdar olmama ve haberdar olmanın gerekmemesi olarak tanımlanabilir. Örneğin tapu tescilinin yolsuzluğu durumunda, iyiniyete dayanarak bu durumdan haberdar olmayan kişi, iyiniyetin hukuki bir sonucu olarak mülkiyet hakkını kazanır. Evli olmasına rağmen ikinci bir evlilik yapan kişi, iyiniyet ilkesine dayanarak bu durumun varlığından haberdar olmadığını ileri süremez. .