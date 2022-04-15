DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Noterler hafta sonları açık mı?
Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında?
Netflix dizisi Yakamoz S-245 ne zaman çıkacak?
Moody's'ten Ruble/Dolar açıklaması
İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?
14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
EGM'den 'maaş promosyon' açıklaması
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye Ramazan yardımı
Mahkum Cemre öldü mü, diziden neden ayrıldı? Seray Kaya kimdir?
Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?
Bebek için fitre verilir mi? Bebeğe ve çocuklar için fitre gerekir mi? Fitre akrabaya, amca, dayı, hala ve teyzeye verilir mi?
Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden izlenir? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri konusu nedir?
Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor
Motorine zam geldi mi? Motorine zam gelecek mi?
NATO gemileri Baltık Denizi'nde

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / GENEL / İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?

İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?

FOX Tv'nin yeni dizisi 'İyilik' için geri sayım başladı. Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Peki İyilik dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizinin konusu ne? İyilik dizisi ne zaman başlıyor?

36 Dakika Önce
2022-04-15 17:55:35
İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?

İyilik dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Ekranlara gelecek olan dizisinin Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimler yer rol alıyor. Peki İyilik dizisi oyuncuları kimlerdir? İyilik dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Güney Kore dizisi olan "The Queen's House"tan uyarlanan "İyilik" dizisi FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimlerin yer alıyor.

İYİLİK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

FOX'ta ekrana gelecek olan İyilik dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır.

Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey).

Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin...

İyilik dizisinin çekimleri son hız devam ediyor. Henüz yayın tarihi belli olmadı.

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş