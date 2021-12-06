İyi peynir ayak gibi kokmalıdır!

Peynir kahvaltıların baş tacıdır. Çeşit çeşit olsa hayır demez, hepsini afiyetle tüketiriz. Peki peyniri gerçekten doğru bir şekilde muhafaza ediyor ve doğru bir şekilde tüketiyor musunuz? Gelin çok sevdiğimiz, bayıla bayıla tükettiğimiz peynire hak ettiği değeri vermek için ne gerekiyorsa öğrenelim...



Peynirsiz bir kahvaltı düşünemiyor, çeşit çeşit satın alıyor ve afiyetle tüketiyoruz. Peki onu gerçekten gerektiği gibi muhafaza ediyor muyuz? Doğru bir şekilde kesiyor ve doğru bir şekilde tüketiyor muyuz?

Peynir nasıl muhafaza edilmeli?

Peynir adeta bir sünger gibidir. Çevresindeki kokuları içerisine çekip hapseder. Bu yüzden peyniri buzdolabında muhafaza ederken çevresindeki diğer gıdaların kokularının peynire geçmesine müsaade etmemelisiniz. Bunun için peyniri bulunduğu plastik ambalajından çıkarın ve onu parşömen kağıdı gibi gözenekli bir malzeme kullanarak paketleyin. Bu sayede hem peynir nefes alacak hem de buzdolabındaki diğer gıdaların kokularını içine çekip hapsetmeyecektir. Peyniri hava almayan bir malzemeye sarmamaya özen gösterin çünkü peynir yeteri kadar oksijen alamazsa hızlı bir şekilde kuruyacaktır.

Peynir hangi sıcaklıkta tüketilmeli?

Peyniri buzdolabından çıkarır çıkarmaz tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü peynir soğukken değil oda sıcaklığında yenmelidir. Bu yüzden tüketmeden önce onu buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Bu sayede çok daha lezzetli olacaktır.

Peynir alırken neye dikkat edelim?

Birçok insan peyniri süpermarketlerden satın alıyor. Fakat konu taze peynir olunca marketler çok da iyi bir seçenek değil. Market reyonlarında gördüğünüz önceden dilimlenmiş ve ambalajlanmış peynirler ilk kesildiğindeki kadar taze olmayacaktır. Yine de marketten satın alacaksanız üç günden daha uzun zaman önce paketlenmiş peynirleri satın almamaya özen gösterin.

Kokan peynir almak doğru mu?

Fransızlar için peynir tüketimi çok önemlidir. Onlar peynir için "İyi peynir ayak kokmalı." der. Bu söz midenizi bulandırmış olabilir. Fakat Fransızlar çok haklı. Çünkü peynirin kötü kokması onun iyi ve kaliteli olduğunun bir işaret olabilir. Fakat beklediği için kokmuş peynirden değil, taze ama kokan peynirden bahsediyoruz.

Peynir küflenince ne yapmak lazım?

Buzdolabında bekleyen peynirin yeni yeni küflenmeye başladığını fark ederseniz onu hemen çöpe atmayın. Peynirin yüzeyini temiz bir kağıt havluyla nazik bir şekilde silin ve zeytinyağı ile ovalayın. Daha sonra peyniri iki kat kağıt havlu üzerine koyun ve plastik ya da cam bir kabın içinde muhafaza edin. Sert ve yarı sert peynirler bu uygulama sık sık tekrarlanarak ve kağıt havlular sık sık değiştirilerek aylarca buzdolabında muhafaza edilerek tüketilebilir. Birkaç uygulama sonrası nem tamamen emilirse peynirin küfü azalacak ve küf daha sonra ortadan kaybolacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.