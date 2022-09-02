DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2319 ₺

EURO

18,1715 ₺

ALTIN

998,58 ₺

BİST

3.188,59 ₺

TIMETURK / GENEL / İYİ Partili Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

İYİ Partili Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir kullandığı ciple bir kadına çarptı.

4 Saat Önce
2022-09-02 08:48:27
İYİ Partili Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bursa karayolu 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş