İYİ Parti yeni Grup Başkanvekili kim? İYİ Parti'de istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine kim gelecek? İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürün yankıları devam ediyor. Sosyal medyada da vatandaşlardan oldukça fazla tepki alan Lütfü Türkkan partisinin Grup Başkanvekili görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin üzerine parti yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanıyor. Peki İYİ Parti yeni grup başkanvekili kim olacak?

İYİ Parti yeni Grup Başkanvekili kim? İYİ Parti'de istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine kim gelecek? İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürün yankıları devam ediyor. Sosyal medyada da vatandaşlardan oldukça fazla tepki alan Lütfü Türkkan partisinin Grup Başkanvekili görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin üzerine parti yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanıyor. Peki İYİ Parti yeni grup başkanvekili kim olacak?

İYİ Parti'de olağanüstü anlar yaşanıyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir vatandaş ile yaşadığı tartışma ve ardından Lütfü Türkkan'ın şehit yaını olduğu iddia edilen vatandaşa ağır küfürler etmesi gündemdeki yerini koruyor. Türkkan olay sonrası yaptığı şilk açıklamada olayın provokasyon olduğunu söylemişti. Ardından gelen tepkilerden sonra yayımladığı bir video ile özür dilemişti.

İYİ Parti yeni Grup Başkanvekili kim?

İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla bugün saat 14.00'te Mecliste olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek. Yeni seçilecek Grup başkanvekilini kim olacağı partililer tarafından merak ediliyor.

İYİ Parti'de istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine kim gelecek?

İYİ Parti bugün saat 14.00'te Mecliste toplanarak yeni Grup Başkanvilini seçecek. Hem de yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

Küfre maruz kalan şehit yakını şikayetçi oldu

Şehit yakını Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu.

Gürmen, “Bana hakaret küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarası var. Vardır yani bunları çektim hepsi rapordadır. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Tahir Gürmen'in 15 yaşında çobanlık yaparken şehit edilen İsa Gürmen'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.