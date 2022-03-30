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İYİ Parti'de görevden alınan Yavuz Ağırlıalioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?

İYİ Parti yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler sonrası Yavuz Ağırlıalioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Haberin yayılması ile birlikte birçok kişi Yavuz Ağıralioğlu'nun neden görevden alındığını merak ediyor. Peki İYİ Parti'de görevden alınan Yavuz Ağırlıalioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı? Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine kim getirildi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-30 22:50:04
İYİ Parti'de görevden alınan Yavuz Ağırlıalioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?

İYİ Parti yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler sonrası Yavuz Ağırlıalioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Haberin yayılması ile birlikte birçok kişi Yavuz Ağıralioğlu'nun neden görevden alındığını merak ediyor. Peki İYİ Parti'de görevden alınan Yavuz Ağırlıalioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı? Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine kim getirildi? İşte detaylar...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağırlıalioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde dünyaya gelmiştir. İYİ Partinin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yardımcılığı görevini yapmaktaydı. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN NEDEN ALINDI?

Yapılan kadro değişikliğinin ardından İYİ Parti bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen GİK toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildiğini açıklandı. Kadro değişikliğinde bazı müdürlükler de doğrudan partiye bağlandı. Değişikliğe göre, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, 'Siyasi İşler Başkanı' oldu. Partinin teşkilat ve gençlik politikaları başkanlıkları, doğrudan Akşener'e bağlandı. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti. Bu söylemler doğrultusunda değişikliğin, Millet İttifak'ının ilerleyişi sürdürmesi amacı ile yapıldığı tahmin ediliyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU YERİNE KİM GETİRİLDİ?

Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

İŞTE İYİ PARTİ'NİN YENİ A TAKIMI

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