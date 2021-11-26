İyi insan nedir? sorusunun tüm cevapları bu videoda

Yolda gördüğü yaralı bir köpeğin yardımına koşan ve ardından onu veterinere götüren bir yurttaşın görüntüleri, sosyal medyaya damga vurdu. Sürücünün tavrı, iyi insan nedir sorusunu cevabını da en güzel şekilde verdiğini gösteriyor.

Bir sürücünün, yolda gördüğü yaralı yavru köpeği aracına alıp veterinere götürdüğü ve yavrunun annesi olduğu düşünülen köpekle konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sürücünün tavrı, iyi insan nedir sorusunun cevabını da en güzel şekilde verdiğini gösteriyor.

Görüntülerde, yardımsever yurttaş köpeği görür görmez arabasını durduruyor ve yaralı köpeğin yanına koşuyor.

Videoda, o sırada yaralı yavrunun yanında olan ve annesi olduğu düşünülen köpeğin ve yurttaşın arasında geçen diyalog da duyuluyor.

Yurttaş, yavrusu için yardım isteyen köpeğe, "Tamam yardım edeceğim yavruna... Gel, sen de gel, seni de götürürüm" diye sesleniyor.

VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Videonun devamında sürücü, yaralı köpeği ve annesini veterinere götürüyor. O anlarda, anne köpeğin, yaralı yavrunun yanından ayrılmadığı görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.