İyi Günde Kötü Günde izle | İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi? Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Elçin Sangu, Mehmet Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in oynadığı İyi Günde Kötü Günde dizisi 6. bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin ilk bölümlerini severek izleyen dizi hayranları İyi Günde Kötü Günde izle seçeneğini internetten araştırıyor. İşte 6 bölümlük İyi Günde Kötü Günde dizisi izleme seçeneği...

İyi Günde Kötü Günde izle | İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi? Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Elçin Sangu, Mehmet Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in oynadığı İyi Günde Kötü Günde dizisi 6. bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin ilk bölümlerini severek izleyen dizi hayranları İyi Günde Kötü Günde izle seçeneğini internetten araştırıyor. İşte 6 bölümlük İyi Günde Kötü Günde dizisi izleme seçeneği...

O3 Medya tarafından yapılan ve yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği İyi Günde Kötü Günde dizisi Star Tv ekranlarında 12 Eylül 2020 tarihinde yayınlanmaya başlandı. İlk bölümlerde yaşanna ilgi sonraki bölümlerde olmayınca dizi 6. bölümü ile ekranlara veda etti. Oyuncu kadrosu ve konusu ile başarılı olacağına kesin gözüyle bakılan dizi sürpriz bir şekilde 17 Ekim 2020 tarihinde final yaparak izleyicisini üzdü. Diziyi izlemek isteyenler de internetten İyi Günde Kötü Günde izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte İyi Günde Kötü Günde izleme yönetemi...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ HAKKINDA

İyi Günde Kötü Günde dizisinin senaryosunu Aksel Bonfil ve Pelin Karamehmetoğlu ayzmıştır. İyi Günde Kötü Günde dizisi Türk yapımı komedi dizisidir. Dizinin yayın serüveni çok kısa sürmüştür. Dizi 17 Ekim 2020 tarihinde 6. bölüm ile final yapmıştır.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin konusu kısaca şöyle özetlenebilir. Leyla karakterindeki (Elçin Sangu), sevdiği adamla evleneceği gün, nikah masasında terk edilmenin acısını yaşar. Üstüne üstlük Leyla, bunun yanında, sevdiği Sarp'ın (Mehmet Ozan Dolunay) Melisa (Yasemin Allen) ile olan düğününü de organize etmek zorunda kalır. Bu mecburiyletler çerçevesinde yaşanan trejikomik olaylar dizide anlatılıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NEDEN BİTTİ?

İyi Günde Kötü günde dizisini severek izleyen izleyiciler dizinin final yapmasıyla şok oldu ve dizinin neden bittiğini araştırmaya başladı. Dizi maalesef ilk haftalardaki gibi reyting alamayınca final yapmak zorunda kaldı.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI

Elçin Sangu - Leyla

Mehmet Ozan Dolunay - Sarp

Yasemin Allen - Melisa

Şenay Gürler - Aslıhan

Derya Alabora - Meral

Nergis Kumbasar - Perihan

Hakan Salınmış - Halil

Sinan Albayrak - Bülent

Ali Yağcı - Arda

Deniz Işın - Seda

Tugay Erdoğan - Can

Hande Yılmaz - Yasemin

Yusuf Çim - Ediz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.