Dışarıdan yemekten hoşlanmıyor, içinize sinmiyor, evde daha iyisini, daha temizini ve daha sağlıklısını hazırlamayı seviyorsanız sizler için hamburger köftesi hazırlamanın püf noktalarını araştırdık...



Hamburgere bayılmayan neredeyse yok. Küçük büyük demeden hepimiz onu çok seviyor ve sık sık tüketiyoruz. Hamburger üzerine çalışan birçok restoran mevcut. Fakat siz dışarıda yemekte hoşlanmıyorsanız, ben bunu evde de yaparım diyorsanız sizlerle hamburger köftesi hazırlamanın inceliklerini paylaşacağız...

İyi bir hamburger köftesi nasıl hazırlanır?

İyi bir hamburger köftesi hazırlamak istiyorsanız işe öncelikle doğru eti seçerek başlamanız gerekiyor. Köftelik kıyma seçimi hamburger köftesi için yanlış olacaktır. Hamburger köftesi için doğru et dana döş etidir. Ayrıca yağ oranı kullanılan etin ağırlığına göre %20 olmalı ve kıyma yağla birlikte zırhtan geçirilmelidir.

Hamburger köftesini hazırlarken soğan, sarımsak ve baharatları normal köfteye göre biraz daha fazla eklemelisiniz. Ayrıca köftenin içerisine ekmek içi değil de galeta unu kullanırsanız daha sert olacaktır. Hazırladığınız köfte harcını çok fazla yoğurmamaya özen gösterin. Buzdolabında bir müddet dinlendirmeden tavaya koymayın. Çünkü kıymanın dinlenmeye, lezzetlerinin birbirine geçmesine ve toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bekletmediğiniz taktirde hamburger köfteniz tavada dağılacaktır.

Hamburgeri pişireceğiniz tavayı önceden ısıtın fakat içerisine yağ koymayın. Çünkü hamburger köftesinin kıyması zaten yağlı, ekstra bir yağa ihtiyaç olmayacaktır. Isınmış tavaya hamburger köftenizi koyun ve pişince spatula kullanarak çevirin. Orta kısımlarına baş parmağınız ile bastırın ve çukurlar oluşturun. Bu çukurlar pişince kaybolacak fakat çukurlar sayesinde köfteler açıla açıla yassı şekilde pişecektir.

Hamburgerin köftesi kadar kullanacağınız ekmek de çok önemlidir. Kullanacağınız hamburger ekmeğini önceden fırında ısıtmanız gerekir. Fakat ısıtma ayarını fazla kaçırırsanız tost gibi çıtır çıtır olacaktır. Fakat hamburger ekmeği yumuşacık olmalıdır.

Hamburger köftesine peynir koyacaksanız bu peynirin güzel bir şekilde erimesi için peyniri koyduktan sonra tavaya biraz su ekleyin ve kapağı kapatın. Suyun çıkardığı buhar sayesinde peynir çok güzel bir şekilde eriyecektir.

Hamburgerinize koyacağınız yeşilliğin solmaması için köfteyle temas etmesini önlemeniz gerekir. Bu yüzden kullanacağınız peynir iyi iş görecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.