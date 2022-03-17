İttika nedir? İttika ne demek? İttika ne anlama geliyor? Son zamanlarda 'ittika' sözcüğünün Türkçe anlamı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Arapça kökenli bir kelime olan 'ittika'nın anlamı haberimizin detayında yer alıyor.

İttika nedir? İttika ne demek? İttika ne anlama geliyor? Son zamanlarda "ittika" sözcüğünün Türkçe anlamı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Arapça kökenli bir kelime olan "ittika"nın anlamı haberimizin detayında yer alıyor.

Son zamanlarda ittika kelimesinin ve sözcüğünün Türkçe anlamı merak ediliyor. İttika kelimesi Osmanlı zamanında sıkça kullaılmaktaydı. Son yıllarda yeniden kullanılmaya başlanan İttika kelimesinin anlamı pek çok kişi bilmiyor. Peki İttika ne demek?

İttika nedir?

İttika anlamı kısaca şöyle tanımlanabilir; çekinmek, sakınmak, günahlardan ve kötülüklerden uzak durmak ve el çekmek...

İttika ne demek?

İttika kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. İşte İttika'nın Türkçe anlamı;

İttika sakınmak ve çekinmek anlamında kullanılır. İttika kelimesi aynı zamanda günahlardan ve bütün kötülüklerden kendini çekmek anlamına da gelmektedir. İttika, takvâ ile amel etmek demektir.

Takva ne demek?

Takva kelimesinin de ne anlama geldiği sıkça araştırılıyor. Takva, bütün günahlardan kendini korumak. dinin yasak ettiğinden veya haram olduğundan şüphesi olan şeylerden çekinmek anlamında kullanılır.

Müttaki ne demek?

Müttaki anlamı da İttika ve Takva ile aynı alama gelmektedir. Müttaki, ehl-i takva, ittika eden. haramdan ve günahdan çekinen, kendisini allah'ın (c.c.) sevmediği fena şeylerden koruyan anlamına gelir. .