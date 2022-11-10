İTO Seçimleri 2022 | Kim ne kadar üye kazandı? İTO seçim sonuçları belli oldu mu? İstanbul Ticaret Odası'nda kritik seçimde oy sayma işlemlerine geçildi. Kesin olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. İTO seçimlerinde mevcut başkan Şekip Avdagiç 273 kişilik meclisin 195 üyeliğini kazandı. İTO'da başkanlık seçimi ise 15 Kasım'da yapılacak. İTO meclis üyeliği seçiminde diğer başkan adayları Murat Kalsın ve Ferhan Ademhan ise sandıktan çıkamadı. İşte İstanbul Ticaret Odası seçim sonuçları...

İstanbul Ticaret Odası'nda kritik seçim sona erdi. Binlerce kişi mevlis üyeliğini seçmek için sandık başına gittti. Oy verme işlemi dün saat 08.00'den itibaren İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı ve akşam saatlerinde 17.00'den itibaren sandıklar açıklamaya başlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlar da geldi. İTO seçim sonuçlarını merakla bekleyenler de İTO Seçimleri 2022 | Kim ne kadar üye kazandı? İTO seçim sonuçları belli oldu mu? sorularını sormaya başladı. İşte resmi olmayan sonuçlara göre İTO 2022 seçim sonuçları...

İTO Seçimleri 2022

İTO'da seçim heyecanı tamamlandı. İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçimi için binlerce kişi sandık başına gitti. Seçimlerde ilk resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. Seçimi kazanan isim belli oldu.

İTO seçiminde kim ne kadar üye kazandı?

İTO seçimlerinin ilk aşaması 8 Kasım'da tamamlandı. İlk sonuçlar da gelmeye başladı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimlerinden 195 meclis üyesi kazandı. Şekip Avdagiç sandıktan büyük ara farkla birinci çıktı. Avdagiç seçim sonuçlarına göre yaptığı ilk açıklamada "Elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah" dedi. Şekib Avdagiç, 273 kişilik meclisin 195 üyeliğini kazandı. Diğer başkan adayları Murat Kalsın ve Ferhan Ademhan ise sandıklarından çıkamayarak başkanlık yarışına erken veda ettiler. İTO'da Değişim Grubu'ndan Sadettin Saran 30. Komite'deki (Bilgi, İletişim, Medya) seçimi 150 farkla kazandı.

İTO seçim sonuçları belli oldu mu?

İTO seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Buna göre mevcut başkan Şekib Avdagiç yarışı önde tamamladı. Avdagiç'in listelerinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi. Şekib Avdagiç seçimlerde sonuçların açıklanmasının ardından “Sonuçlar elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, kahir ekseriyetle kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir” dedi. Oda seçimlerinde oy kullanan İstanbul iş dünyası üyelerini tebrik eden Avdagiç, “İTO üyelerimiz köklü seçim geleneğimize ve İstanbul iş dünyasına yakışır şekilde davrandılar. Bunu çok önemli buluyorum. Üyelerimizi, vakarlı ve sağduyulu yaklaşımları sebebiyle tebrik ediyorum, onlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İTO Başkanlık seçimi 15 Kasım'da

İTO seçimlerinin bir sonraki aşaması olan başkanlık seçimleri ise 15 Kasım'da yapılacak. 5 Kasım Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında oy verme işlemi yapılacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim ve disiplin kurullarını ve TOBB delegelerini seçecek.

İTO nedir?

İstanbul Ticaret Odası (kısaca İTO), İstanbul'da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu, 1882 tarihli kurum. Oda, faaliyetlerini genel olarak Eminönü'de bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

İstanbul Ticaret Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'tir. .