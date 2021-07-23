İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır? Diyanet'in yorumu

Özellikle Ramazan ayında yapılan ibadetlerin başında gelen itikaf ibadeti birçok kişi tarafından nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Peki itikaf nasıl yapılır? İtikafa nasıl niyet edilir? İtikafa nerede girilir? Kadınlar evde itikaf yapabilir mi? İtikaf için şartlar nelerdir? Diyanet itikaf için neler söylemektedir?

Ramazan ayının son 10 gününde yapılan ibadetlerden biri olan itikaf ibadetinin nasıl yapıldığı, birçok müslüman tarafından merak konusu. İtikaf ibadeti özellikle Ramazan'ın son 10 günü Allah'a yakın olmak isteyen vatandaşların yaptığı ibadetlerden biridir. Bu sebeple müslümanlar bu ibadetin nasıl yapıldığını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve nerede yapmaları gerektiğini oldukça merak etmekte. İşte tüm detayları ile itikaf ibadeti ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar…

İtikaf ne demektir?

Müslümanların en kutsal saydığı ay olan Ramazan ayı içinde birçok ibadeti barındırmaktadır. Bu ayda müslümanlar oruç tutup diğer günlük ibadetlerini de gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra Ramazan ayının son on gününü kapsayan bir itikaf süreci olmaktadır. Bu süreçte Allah ile olan bağlarını güçlendirmek isteyen müslümanlar namaz kılınan mescitlerde itikafa girerler.

İtikaf dini anlamda akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın beş vakit namazın kılındığı bir mescitte veyahut camide Allah ile olan yakınlığını arttırmak için bir süre ibadete durması demektir.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikaf sürecinde kişi beş vakit namazın kılındığı bir camide Allah'a yakınlaşmaya çalışır. Bu süreçte itikafa giren kişi yemek, uyumak gibi tüm ihtiyaçlarını camide karşılar. Sadece gusül, abdest gibi belli durumlarda ve cuma namazlarında cami dışına çıkılabilir. Bunun yanı sıra malına zarar verilmesi veya camiden zorla çıkarılması durumunda camiyi terkedip başka bir camiye gidebilir. Fakat cenaze namazlarında itikafa giren kişi camiyi terk edemez. Eğer bahsedilen bu durumların dışında cami dışına çıkan kişinin itikafı sayılmaz (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İtikafa ne zaman girilir?

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) tarafından söylenen birçok hadis-i şerifte Ramazan'ın son on gününe işaret edilmektedir (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

İtikaf ibadeti nafile olarak sayılır ve en az bir gün yapılması tavsiye edilir. Bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları vardır. Ebu Yusuf gibi imamlar itikaf için bir gününün yarısından fazlasının bu ibadet için yeterli olacağını bildirir. İmam Muhammed ise itikaf ibadeti için bir saatin dahi yeterli olacağını söyler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290).

Kadınlar evde itikaf yapabilir mi?

Beş vakit namazın kılındığı mescit ve camilerde itikafa girmek sadece erkekler tarafından yapılabilir. Kadınlar ise kendi evlerinde namazlarını kılmak için belirledikleri bir bölgede itikafa girebilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291). Bu konuda da çeşitli görüş ayrılıkları söz konusudur. Şafi mezhebine göre kadın olsun erkek olsun tüm müslümanlar ancak camilerde itikafa girebilir. Kadınlar eşlerinden izin alarak bu ibadete camilerde eda edebilirler. Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v) zevcelerinin de mescidde itikafa girdiğine dair çeşitli rivayetler söz konusudur (Müslim, İtikâf, 6). Bunun yanı sıra Şafii mezhebine göre itikaf sırasında oruçlu bulunmak şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 658-662).

İtikaf'ın şartları nelerdir?

Niyet etmek

Beş vakit namaz kılınan camilerde ya da mescitlerde itikafa girmek

Oruçlu olmak (Şafii mezhebi için şart olarak aranmamaktadır)

Kadınların itikafa girebilmesi içim hayız ve nifastan temiz olmaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.