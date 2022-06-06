İsveç’te iş imkanları neler? Hangi mesleklere alım yapılıyor? İsveç’te meslek maaşları

Şüphesiz İsveç beyin göçü yapmak isteyenlerin araştırdığı ülkeler arasında yer alıyor. Yüksek gelir, yaşam kalitesi ve daha fazlasını vaat eden İsveç'te hangi işler yapılıyor? İsveç iş imkanları, aranan şartlar ve merak ettiğiniz her şey içeriğimizde yer almaktadır.

İsveç'e beyin göçü yapacak insanlar büyük bir merakla sektörel ihtiyaçlar, çalışma koşulları ve maaşlar hakkında araştırma yapıyorlar. İsveç'te istihdam genellikle sağlık sektörüne dayanmaktadır. Ancak mühendis, avukat, hizmet sektörü personeli ve daha birçok sektörde iş bulma imkanına sahip olabilirsiniz.

İsveç'te alım yapılan meslekler

İsveç'te genel itibarıyla; hemşireler, hasta bakıcıları, mimarlar, inşaat işçileri, tercümanlar, avukatlar, doktorlar, aşçılar, öğretmenler, orman işçileri, fast-food çalışanları ve teknisyenleri daha kolay iş bulabiliyor.

İsveç'te meslek maaşları

İsveç'te istihdam edilen kişilerin ortalama maaş skalaları aşağıdaki gibidir;

Finans yöneticileri 155.000 kron,

İnşaat üretim yöneticileri 75.800 kron,

Doktorlar 65.000 kron,

Mimarlar 55.000 kron,

Yazılım mühendisleri 70.000 kron,

Hizmetçi, dadı, garson, bahçıvan, silahlı kuvvetler çalışanları, mutfak çalışanları ve kasiyerler 20-25 bin kron arasında maaş almaktadır.

Belirtmiş olduğumuz maaşlar bilgi ve tecrübenize ve sektörel tecrübenize göre artabilir veya azalabilir.

İsveç'te çalışabilmek için dil şartı

İsveç'te çalışmak isteyen kişilerin yeterli bilgiye sahip olması ve İsveç'in üç resmi dilinden en az birini bilmesi gerekmektedir. Yeterli düzeyde İsveççe, Fince veya İngilizce bilmeyenlere çalışma ve oturma izni verilmez. Dil seviyesi sınavını geçemeyenler de vatandaşlık alamazlar.