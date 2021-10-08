İsveç şurubu o rahatsızlığı bıçak gibi kesiyor!

104 yaşına kadar yaşayan İsveçli bir doktorun evinde bulunmasıyla tanınan İsveç şurubu özellikle kış aylarında çok popüler oluyor. Peki uzun yaşamanın sırrı olarak adlandırılan İsveç şurubu nedir? Kim tarafından keşfedilmiştir? Vücudumuza ne gibi bir faydası vardır? Fiyatı nedir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırıp haberimizde derledik...



Sağlıklı bir hayat sürmek hepimizin ortak gayesi. Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalabilmek için doğal olan ne varsa hayatımıza katmaya, ondan en üst düzeyde faydalanmaya çalışıyoruz. Bir de doğal ve sağlık konusunda çok iddialı olan İsveç şurubuna yakından bakalım...

İsveç şurubu nedir?

Samst, İsveçli bir doktordu ve öldüğünde tam 104 yaşındaydı. Birçoğunuz yaşını duyunca ölüm sebebinin yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden düşünüyor olabilir. Fakat hayır! Doktor Samst attan düşerek 104 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aynı zamanda doktor Samst'in aile üyeleri de kendisi gibi sağlıklı ve uzun bir hayat yaşamıştır. Peki bunun sırrı neydi?

Doktor Samst'in ölümünden sonra evinde bir defter bulundu. Bu defter bu kadar uzun ve sağlıklı yaşamasının sırrını açığa çıkardı. Defterde Doktor Samst'in yıllardır içtiği içeceğin reçetesi vardı. Bu reçeteye 1980'de Maria Treben tarafından 'İsveç Şurubu' adı verildi.

Orjinal İsveç şurubu tarifte alkol bulunmaktaydı fakat eczanelerde alkolsüz versiyonu satılmaktadır.

İsveç şurubunun fiyatı nedir?

Her firma farklı bir fiyat biçse de ortalama olarak 100 ml şurup 100 Tl'dir.

İsveç şurubunun içerisinde ne var?

İsveç şurubunda şifalı bitkiler bulunmaktadır. İçeriğinde aloe vera, mür ağacı, safran, sinameki, kafur, ravent kökü, kudret helvası, küçük çayır güzeli, tiryak, gümüş dikeni kökü ve melek otu kötü bulunan İsveç şurubu insan sağlığı için oldukça faydalıdır.

İsveç şurubunun vücuda faydaları neler?

İsveç şurubu sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Mide yanması, mide ekşimesini hızlıca geçirir. İshali durdurur. İsveç şurubu ülsere de iyi gelmektedir.

İsveç şurubu kolesterolü dengeler ve kalp, damar sağlığını korur. Vücutta sağlıklı bir kan dolaşımı sağlar.

Böcek ısırıklarında yaşanan ağrıyı minimuma indirir ve kızarıklığı geçirir.

Kış aylarında yaşanan ve boğaz ağrısına yol açan enfeksiyonları geçirir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren İsveç şurubu ağız ve diş sağlığı için de yararlıdır. Baş ağrısını ve migren ataklarını keser. Cilt yaralarına ve yanıklara şifa olur. Kronik kuru öksürüğü de geçirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.