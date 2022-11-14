İstiklal Caddesi açıldı mı? Taksim Meydanı açık mı kapalı mı? Giriş serbest mi, yasak mı? soruları meydana gelen alçak terör saldırısının ardından bölgede işi olan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kanlı terör saldırısında çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaşanan alçak saldırının ardından bölge yaya giriş çıkışlarına kapatıldı. Ancak 14 Kasım sabahı İstiklal caddesi yaya trafiğine yeniden açıldı.

İstiklal Caddesi açıldı mı? İstiklal Caddesi açık mı kapalı mı? Giriş serbest mi, yasak mı? soruları meydana gelen alçak terör saldırısının ardından bölgede işi olan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kanlı terör saldırısında çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaşanan alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı giriş çıkışlarına kapatıldı. Ancak 14 Kasım sabahı İstiklal caddesi yaya trafiğine yeniden açıldı.

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kanlı terör saldırısı yüreğimizi yaktı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrası bölge güvenlik güçlerince araç ve yayaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşların İstiklal Caddesi'ne giriş yapmasına izin verilmedi. İstiklal Caddesi'nde iş yerlerinde çalışan işe gitmek isteyen vatandaşlar daİstiklal Caddesi açıldı mı? Taksim Meydanı açık mı kapalı mı? Giriş serbest mi, yasak mı? sorularına yanıt arıyor.

İstiklal Caddesi açıldı mı?

Dün meydana gelen alçak terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi kapatılmıştı. Alınan karar doğruldurtusnda cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.

Taksim Meydanı açık mı kapalı mı?

Türkiye terörün knlı yüzünü bir kez daha yaşadı. Teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Taksim Meydanı sabah saatlerinde yeniden açıldı.

İstiklal Caddesi ve Taksim'e giriş serbest mi, yasak mı?

İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda giriş çıkışlar serbest oldu. Caddede polisler beton saksıları kaldırarak polis bariyeri koydu. Beton saksılar ve banklar da söküldü. Caddede bir süre bankta oturulma yapılmayacak.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri

Hain saldırı sonucu vefat edenlerin isimleri belli oldu. Süleyman Soylu isimleri açıkladı.

1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy

2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar

1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan

2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan

1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara

1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara

İstiklal Caddesi hakkında

İstiklal Caddesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasında yer alan popüler bir caddedir. 19. yüzyılın sonlarından günümüze dek Türkiye'nin en popüler caddesi olma unvanını koruyan cadde, 1,4 km uzunluğundadır. Orta noktası Galatasaray Lisesi'nin yanından geçen Yeniçarşı Caddesi'nin caddeyi kestiği ve 50. Yıl Anıtı'nın bulunduğu yer kabul edilir. Ortalama olarak 74 metre yükseklikte yer alan İstiklal Caddesi idari olarak 9 ayrı mahalleyi kapsar.

Beyoğlu İlçesi adını, -aynı zamanda ana ekseni olan- İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların olduğu alanı kapsayan Beyoğlu semtinden alır. Tarlabaşı Bulvarı caddenin paralelinde uzanır.

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