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TIMETURK / GENEL / İstikbal bayileri buluştu

İstikbal bayileri buluştu

İstikbal mobilyanın yüzlerce bayisi toplantıda buluştu.

1 Saat Önce
2021-12-15 09:42:22
İstikbal bayileri buluştu

İstikbal Uluslararası Bayiler Buluşması Antalya'da gerçekleştirildi.

Toplantıya dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen bine yakın bayi katıldı. 2022 hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantı etkileyici görüntülere sahne oldu.

"Biz Biriz, İstikbal Biziz” mottosuyla yeni yıla başlayacak olan İstikbal Mobilya yeni koleksiyonları ile liderliği elden bırakmayacak gibi görünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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