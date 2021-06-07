Korona virüs salgını ile çalışanların işten çıkarılmasının önüne geçilmesi içi uygulamaya konan işten çıkarma yasağı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada işten çıkarılma yasakları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Milyonlarca işçinin pandemi döneminde işinden olmaması için hayata geçirilen işten çıkarılma yasağı bir kez daha uzatıldı. Peki işten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı alınan yeni karara göre 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Korona virüs salgını ile çalışanların işten çıkarılmasının önüne geçilmesi içi uygulamaya konan işten çıkarma yasağı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada işten çıkarılma yasakları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Milyonlarca işçinin pandemi döneminde işinden olmaması için hayata geçirilen işten çıkarılma yasağı bir kez daha uzatıldı. Peki işten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı alınan yeni karara göre 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Koronavirüs salgının iş dünyası üzerinde çok fazla olumsuz etkisi oldu. Bu olumsuz gidişin çalışanlara yansımaması için ülke genelinde işten çıkarma yasağı getirilmişti. Çalışanların işten kovulmaması için çıkarılan uygulamanın bitip bitmediği araştırlılyor. Peki İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde yaptığı konuşmada işten çıkarma yasakları ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu.

İşten çıkarma yasağı bitti mi?

Normal şartlarda 17 Mayıs'ta sona erecek olan işten çıkarma yasağının bir süre daha uzatılmasına karar verildi.

İşten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek?

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

İşten çıkarma yasağı devan ediyor mu?

İşten çıkarma yasağı halen devam ediypr. 30 Haziran'a kadar haksız fesih yapan işveren cezai durum ile karşı karşıya kalacak.

İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

17 Mayıs'tan 30 Haziran'a çekildi

Milyonları ilgilendiren işten çıkarma yasağının daha önce 17 Mayıs tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Ancak alınan yeni kararla yasak 30 Haziran'a ertelendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.