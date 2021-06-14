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İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? Bağ-kur aşı randevusu verildi mi? Sigortasını kendi ödeyenler aşı olacak mı?

İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geniş çaplı bir kitlenin aşılama randevusuna dahil edildiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada 'İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor.' dedi. Açıklamada SGK kayıtlı tüm çalışanları aşı randevusu alabileceği belirtildi. Peki Bağ-kur aşı randevusu verildi mi? İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? Sigortasını kendi ödeyenler aşı olacak mı? İşsiz olanlar aşı olacak mı? Tüm çalışanlar aşılanacak mı?

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Google News - Timeturk
14.06.2021 21:49:50
İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? Bağ-kur aşı randevusu verildi mi? Sigortasını kendi ödeyenler aşı olacak mı?

İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geniş çaplı bir kitlenin aşılama randevusuna dahil edildiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor." dedi. Açıklamada SGK kayıtlı tüm çalışanları aşı randevusu alabileceği belirtildi. Peki Bağ-kur aşı randevusu verildi mi? İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? İşsiz olanlar aşı olacak mı? Tüm çalışanlar aşılanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geniş çaplı bir aşılamanın startının verildiğini duyurdu. Koca açıklamasında  "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı. Peki İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? Bağ-kur aşı randevusu verildi mi?

İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı?

Koca açıklamasında Tüm SGK'lıların aşılanacağını belirtti. Memur ve işçilere aşı randevusu yarından itibaren açılacak. 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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