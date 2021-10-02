İşte sigarayı bıraktıran mucize kür

Sigara kullanımı en yaygın görülen zararlı alışkanlıkların arasında en başı çekiyor. Birçok insan maalesef zararlarını bildiği halde sigara içmeye devam edip kendisini yavaş yavaş öldürüyor, hem de üstüne para vererek! Eğer sigaradan bıkıp usandıysanız, bırakmayı düşünüyorsanız sizlerle bir kür tarifi paylaşacağız...

Sigara kullanımı vücuda çok fazla zarar vermektedir. Uzun süre sigara kullanan kişilerde geri dönüşü imkansız hasarlar ve hastalıklar görülmektedir. İçerisinde kansere yol açan maddeler, kanseri ilerleten maddeler, zehirli maddeler, uyarıcılar, zevk vericiler, aromatik maddeler barındıran sigara birçok hastalığa neden olur.

Sigara hangi hastalıklara neden oluyor?

Sigara en başta kişide bağımlılık yaratır. Sırt ve bel ağrılarına, prostat kanserine, göğüs ve rahim kanserine, pasif içici olan çocuklarda solunum problemlerine, şeker hastalığına, kulak enfeksiyonlarına, emphysema hastalığına, boğaz ve mide kanserlerine, kalp ve damar hastalıklarına, kısırlığa, kangrene, karaciğer ve gırtlak kanserine, hamilelerde erken doğuma ve düşük doğum ağırlığına, ağız ve yemek borusu kanserine, erken menopoza, erken yaşlanmaya, yaralarda geç iyileşmeye, diş kayıplarına, sindirim sistemi hastalıklarına neden olur.

Ayrıca sigara tırnaklarda güçsüzlüğe ve sararmaya, damar tıkanıklığına, cildin soluk, cansız ve pürüzlü olmasına neden olur.

Her yıl sigaraya bağlı olarak birçok insan yaşamını yitirmektedir. Maalesef sigara içenler sadece kendilerine değil çevrelerine de zarar vermektedir. Çevresindeki insanların pasif içici olmalarına neden olan sigara bağımlılarından en çok da çocuklar etkilenmektedir.

Hamilelik döneminde sigara içmeye devam eden anne adayları rahimdeki bebeğin akciğer ve beyin gelişimini durdurmasına sebep olmaktadır. Bu çok ağır bir vebaldir.

Sigarayı ilaçsız bırakmanızı sağlayacak mucize kür tarifi

Bu mucize kür için 1 adet portakal, 1 adet havuç, 1 tatlı kaşığı rende zencefil, 1 adet limon, 15 adet üzüm tanesi, 1 litre su ve 1 çay kaşığı ginseng temiz etmelisiniz.

İşe öncelikle limonun ve portakalın suyunu sıkmakla başlayabilirsiniz. Limonun kabuklarını çöpe atmayın. Havuçları yıkayıp doğrayın ve limon ve portakal suyu ile karıştırın. Ardından ginseng tozunu, zencefili ve üzümleri bu karışıma ekleyin. Son olarak limonun kabuklarını karışıma ekleyip karıştırın. Afiyet, şifa olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.