İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler

İstanbullular sonunda beklediği habere kavuştu. Vatandaşlar artık Yenikapı-Hacıosman metro hattı boyunca kesintisiz internet kullanabilecek.

Uzun süredir üzerinde konuşulan ve çalışmaları yapılan metroda internet altyapısı ile ilgili faaliyetler netlik kazandı. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbullular artık metroda da kesintiye uğramadan internet kullanımlarını sürdürülebilecek.

M2 metro hattında internet altyapısı kuruldu

Şu an için yalnızca M2 metro hattında faaliyete geçen internet altyapısının, yapılacak yatırım ve çalışmalarla diğer hatlarda da kullanılacağı belirtiliyor. Metroda internet kullanımının çok yakın bir zamanda diğer hatlar için de oluşması bekleniyor.

İlk olarak M2 hattında faaliyete geçen proje, İstanbul'un en yoğun metro hatlarından birinde iyi de bir test süreci olacak. Böylelikle diğer hatlara internet altyapısı kurulmadan önce M2 metro hattındaki altyapının kullanım koşulları geri bildirim sağlayacak.

İstanbul halkı gerçekleşen yeni yatırım ile birlikte Yenikapı-Hacıosman arası yolculuklarında yer altında da internete erişmeye devam edebilecek. İnternet hızı ve kullanım kotası ile alakalı net bilgiler henüz olmasa da sorunsuz ve verimli bir kullanım bekleniyor.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.