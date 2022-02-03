DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbulkart zamlandı
İsim değişikliği Facebook'a yaramadı: Meta hisseleri, 5 dakikada % 23 değer kaybetti
Enflasyon sepeti nasıl güncellendi? Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı?
MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman?
Financial Times: Erdoğan Putin’le ince bir çizgide yürüyor
Ocak ayının zam ve indirim şampiyonları
iPhone'un ucuz modeli SE 2022'nin fiyatı sızdı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak
Türkiye, 2021'de Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu
Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı?
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı saat kaçta ve kaç rekat?
Erdoğan'dan Osman Kavala tepkisi: Mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
Enflasyon verisi sonrası dolar ve altın fiyatlarının ilk tepkisi
Şubat kira zam yüzde kaç? 2022 Şubat kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayında TÜFE ne kadar?
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK’lılar komandolar tarafından öldürüldü

TIMETURK / GENEL / İstanbulkart zamlandı

İstanbulkart zamlandı

Kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan çeşitli İstanbulkartlar yüzde 92'ye varan oranda zamlandı.

11 Dakika Önce
2022-02-03 11:42:49
İstanbulkart zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 artış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Öte yandan aralık ayında İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

İstanbulkart'ın internet sitesine zamlı fiyat tarifesi eklendi.

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbulkart maliyetlerinin 35 lira seviyelerinde olduğu ifade edilerek, "Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla Anonim İstanbulkart fiyatı 25 lira olacak şekilde belirlenmiştir." denildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş