Sağlıklı yaşamın bir parçası olan yürüyüş insan hayatına kalite katılyor. Bakanlığı'nın düzenlediği bir çok etkinliğin yanı sıra belediyeler de bu duruma katkı sağlıyor. İstanbul'un toplu taşıma kartı olan İstanbulkart ile kampanya düzenleniyor. otobüs ve metroyu ücretisiz kullanmaya hazır olun.

Sağlıklı yaşamın bir parçası olan yürüyüş insan hayatına kalite katılyor. Bakanlığı'nın düzenlediği bir çok etkinliğin yanı sıra belediyeler de bu duruma katkı sağlıyor. İstanbul'un toplu taşıma kartı olan İstanbulkart ile kampanya düzenleniyor. Otobüs ve metroyu ücretisiz kullanmaya hazır olun.

Sağlıklı bir yaşam için yürüyüş her zaman insan hayatınta önemli bir yer kaplıyor. Sağlıklı yaşamın öncülerinden biri de spor yapmak. Her gün yapılan yürüyüşler insanların yaşam kalitesini de artırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bir çok etkinliğin yanı sıra artık bu duruma belediyeler de el atmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ve İstanbul'un toplu taşıma kartı olan İstanbulkart sağladığı faydaların yanı sıra şimdi de insanların yaşam kalitesini artırmak için düzenlenen kampanyalarla karşımıza çıkıyor.

Alışverişten yolculuğa bir çok alanda kullanılabilen İstanbulkart şimdi de ücretsiz geçiş kampanyalarıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kampanya'nın adı Yürü be İstanbul

İstanbullular, İstanbulkart kampanyası olan yürü be istanbul ile hem ödül kazanıyorlar hem de sağlıklı bir yaşamın kapısını aralamış oluyorlar.

Peki nedir bu Yürü be İstanbul kampanyası?.. Yürü be İstanbul kampanyası İstanbulkart ile otobüs ve metrolar ücretsiz mi?

Yürü be istanbul kampanyasını akıllı cep telefonunuza indiryor ve uygulamadaki Var mısın 50. bin adıma görevini bir hafta içinde tamamlayarak ödül kazanıyorsun.

50 bin adımı tamamlayan ilk bin kişiden biri olduğunda BELBİM'den ücretsiz geçiş hakkı kazanıyorsunuz.

İstanbulkart ile 3 gün otobüs ve metrolar ücretsiz

Kampanyaya gelen yoğun ilgi dolayısıyla İstanbul iştiraki olan BELBİM istanbulkart kampanyasını 1 günden 3 güne çıkararak otobüs ve metroyu vatandaşların kullanmasını için daha cazip hale getirmeyi planlıyor.

Ancak kampanyanın 3 güne uzamasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Yürü be istanbul kampanyası şuanki güncel kampanyasıyla devam etmekte.

Kaynak: tv100.com .