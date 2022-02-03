İstanbulkart'a zam mı geldi? Öğrenci, mavi kart (tam) abonman aylık ne kadar?

İstanbulkart'a zam mı geldi? Öğrenci, öğretmen, mavi kart (tam) abonman aylık ne kadar? Milyonlarca İstanbullunun kullandığı İstanbulkarta zam geldiği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan zamlı tarife sonrası İstanbul kart fiyatında yüzde 92 artış yapıldı. Zam haberinden sonra vatandaşlar aylık abone ücretlerine de zam yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. Peki öğrenci İstanbul kart aylık zam mı geldi? Mavikart aylık ne kadar oldu?

İstanbulkart'a zam mı geldi? Öğrenci, öğretmen, mavi kart (tam) abonman aylık ne kadar? Milyonlarca İstanbullunun kullandığı İstanbulkarta zam geldiği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan zamlı tarife sonrası İstanbul kart fiyatında yüzde 92 artış yapıldı. Zam haberinden sonra vatandaşlar aylık abone ücretlerine de zam yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. Peki öğrenci İstanbul kart aylık zam mı geldi? Mavikart aylık ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında bir zam daha açıkladı. İBB'nin yaptığı duyuruda otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan çeşitli İstanbulkartlara yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapıldığı bildirildi. Aylık abone İstanbulkart sahipleri de ulaşıma zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

İstanbulkart'a zam mı geldi?

Yeni zamla birlikte 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart yüzde 92 oranında arttı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi. Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı. Öte yandan aralık ayında İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

Öğrenci, mavi kart (tam) abonman aylık ne kadar?

UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir. .