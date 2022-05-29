İstanbul Valiliği'nden 'toplu ulaşım kullanılması' önerisi

İstanbul Valiliğince, bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları önerisinde bulunuldu.