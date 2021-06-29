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İstanbul'un üç ilçesinde 16 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerince bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek.

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Google News - Timeturk
29.06.2021 13:43:07
İstanbul'un üç ilçesinde 16 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine bağlı bazı mahallelerde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisinin Sultanbeyli'nin tüm mahallelerinde, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerinde ve Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi'nde uygulanacağı ifade edildi.

Ekran Resmi 2021-06-29 13.41.16

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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