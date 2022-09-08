İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
İSKİ, İstanbul'daki iki ilçede 10 saati aşan su kesintisi yapılacağını açıkladı.
2022-09-08 11:14:46
İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.
İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:
İlçe : Avcılar
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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