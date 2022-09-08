İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

İSKİ, İstanbul'daki iki ilçede 10 saati aşan su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.

İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:

İlçe : Avcılar

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.