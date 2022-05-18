İstanbul'un fethi ne zaman? 2022 İstanbul'un fethi kutlamaları nerede olacak? İstanbul'un fethi 2022'de kutlanacak mı?

İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'un fethi kutlamaları nerede olacak? İstanbul'un fethi 2022'de kutlanacak mı? Türk-İslam tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan İstanbul'un fethi aynı zamanda Avrupa'nın da kaderini kökten değiştirmiştir. İstanbul'un fethi ile Osmanlı devleti İmparatorluk statüsüne yükselmiş ve geniş coğrafyaya yayılan hakimiyetin başlangıcı olmuştur. Dünya tarihi açısından da büyük öneme sahip olan İstanbul'un fethinin ne zaman hangi tarihte yapıldığı Google'da oldukça fazla araştırılıyor.

İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'un fethi kutlamaları nerede olacak? İstanbul'un fethi 2022'de kutlanacak mı? Türk-İslam tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan İstanbul'un fethi aynı zamanda Avrupa'nın da kaderini kökten değiştirmiştir. İstanbul'un fethi ile Osmanlı devleti İmparatorluk statüsüne yükselmiş ve geniş coğrafyaya yayılan hakimiyetin başlangıcı olmuştur. Dünya tarihi açısından da büyük öneme sahip olan İstanbul'un fethinin ne zaman hangi tarihte yapıldığı Google'da oldukça fazla araştırılıyor.

Doğu Doma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in Osmanlı egemenliğine geçmesi yani fethedilmesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'un fethi etkinliklerine katılmak isteyenler İstanbul'un fethi ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'un fethi ne zaman?

İstanbul'un Fethi, Kostantiniyye'nin Fethi veya Konstantinopolis'in Düşüşü 6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir. Olayın sonucunda 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.

2022 İstanbul'un fethi kutlamaları nerede olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil ihanettir. 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız." dedi.

İstanbul neden fethedildi?

İstanbul, jeopolitik konumu nedeniyle daha önce de defalarca kuşatılmıştı. 7. ve 8. yüzyıllarda Emeviler ve Abbasiler tarafından kuşatıldı, ancak başarısız olundu. 1204 yılında, IV. Haçlı Seferi sırasında Haçlılar, İstanbul'u kuşatıp zapt ettiler. Klasik ve Orta Çağ'ın kültür hazineleriyle dolu olan şehri yakıp talan ettiler. 1204'te kendi Orta Çağ ve Katolik inançlarına uyan Latin İmparatorluğu'nu kurdular ve Bizans İmparatorluğu'nun parçalanmasına neden oldular. Haçlıların bu yağmasından kaçan bazı Bizans aileleri, İznik ve Trabzon gibi bölgelere kaçıp orada bağımsız devletler kurdular.

Osmanlılar da şehri daha önce kuşatmıştı. Orhan Gazi döneminde Matheos Kantakuzinos'un Bizans tahtına geçmesini sağlamışlar ve ödül olarak da Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'de ilk kez toprak kazanmışlardı. Rumeli'ye geçişle beraber bölgede sınırları genişleyen Osmanlı Devleti, ilk kez I. Bayezid komutasında, 1395 yılında İstanbul'u kuşattı. Bazı kaynaklarda ise 1391 tarihli farklı bir kuşatmadan söz edilmektedir. I. Bayezid'in bu kuşatmasında mancınıklar kullanıldı ve kuşatma üzerine Macar Krallığı, günümüz Bulgaristan topraklarına (Niğbolu civarı) taarruz edince kuşatma sonlandırıldı. Ertesi yıl kuşatma tekrar başladı ve bu sefer deniz bağlantısını tümüyle koparmak için I. Bayezid, Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. Bizans imparatorunun ateşkes talebi üzerine bu kuşatma da kaldırıldı. 1402 yılındaki Ankara Savaşı ile beraber Osmanlı Devleti, 11 yıl sürecek olan Fetret Devri'ne girdi. Bu dönemde, I. Bayezid'in oğullarından olan Musa Çelebi tarafından 1412 yılında İstanbul tekrar kuşatıldı.[Not 2] Musa Çelebi, kargaşanın Bizans yüzünden olduğuna ve bazı rakip şehzadelerin Bizans tarafından desteklendiğine inanıyordu. Ancak, rakip şehzadelerden olan I. Mehmed'in harekete geçmesi sebebiyle bu kuşatma da kaldırıldı.

İstanbul'un bir diğer kuşatılması ise II. Murad döneminde oldu. Düzmece Mustafa'nın isyanı ile uğraşan II. Murad, Mustafa'ya yardım ettiğine inandığı Bizans'ın üzerine doğru yürüdü ve kuşatma başladı. Bizans İmparatoru VII. İoannis'in Karadeniz kıyılarında bulunan bazı toprakları ve haraç vermeyi teklif etmesiyle bu kuşatma da kaldırıldı. II. Mehmed, 1451 yılında Osmanlı tahtına geçtiğinde etrafı bütünüyle sarılmış olan bir şehirle karşı karşıyaydı.

İstanbul'un fethinin Türk ve Dünya açısından sonuçları

Osmanlı Devleti imparatorluk seviyesine yükseldi. II.Mehmet'e Fatih unvanı verildi.

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devri başladı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu.

Boğazlar, Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girdi.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin denetimine girdi.

Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu toprakları arasındaki birlik sağlandı.

Türklerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri kolaylaştı.

Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı.

Bin yıllık Bizans imparatorluğu son buldu.

Topun surları yıkmasıyla Avrupa'da feodalite yıkıldı ve krallıklar güçlendi.

ipek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Coğrafi Keşifler'in başlamasında etkili oldu.

İstanbul'dan İtalya'ya giden bilim adamları Rönesans'ın ortaya çıkmasında etkili oldu. .