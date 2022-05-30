İstanbul'un Fethi kutlamalarına kaç kişi katıldı? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi AK Parti İstanbul'un fethi gösterilerine kaç kişi geldi? İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesiydi. Binlerce kişinin bir araya gelerek doldurduğu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kaç kişinin olduğu merak edilmeye başlandı. İşte 2022 yılında İstanbul'un fethi kutlamalarına katılanların sayısı...

İstanbul'un Fethi kutlamalarına kaç kişi katıldı? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi AK Parti İstanbul'un fethi gösterilerine kaç kişi geldi? İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesiydi. Binlerce kişinin bir araya gelerek doldurduğu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kaç kişinin olduğu merak edilmeye başlandı. İşte 2022 yılında İstanbul'un fethi kutlamalarına katılanların sayısı...

İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı kutlamaların Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı. Etkinlik alanına binlerce kişi akın akın geledi ve bölgede yoğun trafik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim törenindeyaptığı konuşmada gündeme dair önemli detaylara değindi.

İstanbul'un Fethi kutlamalarına kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Parkı'ndaki ihtişamlı kalabalığa dair resmi rakamları açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz." dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi AK Parti İstanbul'un fethi gösterilerine kaç kişi geldi?

Alınan resmi rakamlara göre 2022 İstanbul'un fethi kutlamalarında Atatürk Hacalimanı'na katılanlarında sayısını yaklaşık olarak 560 bin kişi olduğu belirtildi.

Atatütk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

Kutlamalarda konuşan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ne zaman açılacağına dair de bilgi paylaştı. Erdoğan, “Bu alan İstanbul'un en büyük Millet Bahçesi olacak. Sınır güvenliğinden her konuya karşıdakilerin safında olanlar, fethin manasını kavrayamaz. Millet Bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan dikilecek. Spordan kitap okumaya, yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütüleceği alan olacak. 1 milyon insanın yararlanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız. Emeği geçen bakanlıklar ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul'un fethinin Türk ve Dünya açısından sonuçları

Osmanlı Devleti imparatorluk seviyesine yükseldi. II.Mehmet'e Fatih unvanı verildi.

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devri başladı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu.

Boğazlar, Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girdi.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin denetimine girdi.

Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu toprakları arasındaki birlik sağlandı.

Türklerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri kolaylaştı.

Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı.

Bin yıllık Bizans imparatorluğu son buldu.

Topun surları yıkmasıyla Avrupa'da feodalite yıkıldı ve krallıklar güçlendi.

ipek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Coğrafi Keşifler'in başlamasında etkili oldu.

İstanbul'dan İtalya'ya giden bilim adamları Rönesans'ın ortaya çıkmasında etkili oldu.