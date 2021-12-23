İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, Başakşehir'deki yoğun yağış nedeniyle beyaz örtü oluştu

İstanbul'da bazı yerlerde kar yağışı görülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü.

Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, Başakşehir'deki yoğun yağış nedeniyle yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Esenyurt'ta da hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikti.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Bu arada vatandaşlar, kar manzarasıyla fotoğraflar çektirdi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bu arada İstanbul'da TEM otoyolu ve D100 karayolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa yakasında D100 karayolu Ankara istikametinde Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında normale dönüyor. Haramidere mevkisinde ise Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yollarda yoğunluk görülüyor. TEM otoyolunda Kağıthane, Esenler ve Başakşehir'de bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluşuyor. Anadolu yakasında TEM otoyolu Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinde kısmi yoğunluk gözleniyor. D100 karayolunda Ankara istikametinde Göztepe ile Maltepe arasında, Edirne istikametinde ise Tuzla ile Maltepe bölgelerinde trafik yavaş ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.