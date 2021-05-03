İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi artışı durdu

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 80,17 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, yağışların durması ile gerilemeye başladı. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,17 olarak ölçülürken, son 12 günde yaşanan düşüş yüzde 0,98 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 53,75, Terkos'ta yüzde 79,33, Sazlıdere'de yüzde 43,65, Alibey'de yüzde 64,87, Büyükçekmece'de yüzde 76,78, Ömerli'de yüzde 93,05, Darlık'ta yüzde 97,20, Elmalı'da yüzde 93,79, Kazandere'de yüzde 74,79 ve Pabuçdere'de yüzde 74,48 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 696,42 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 420,35 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 918 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 260,54 milyon metreküp su alındı.

- Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 95,57, 2007'de yüzde 49,67, 2008'de yüzde 42,51, 2009'da yüzde 97,18, 2010'da yüzde 96,40, 2011'de yüzde 97,30, 2012'de yüzde 94,21, 2013'te yüzde 90,84, 2014'te yüzde 29,95, 2015'te yüzde 92,23, 2016'da yüzde 83,55, 2017'de yüzde 86,22, 2018'de yüzde 86,16, 2019'da yüzde 90,75, 2020'de ise yüzde 68,54 olarak gerçekleşmişti.