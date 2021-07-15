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TIMETURK / GENEL / İstanbul trafiğinde 'bayram tatili' yoğunluğu

İstanbul trafiğinde 'bayram tatili' yoğunluğu

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu.

39 Dakika Önce
2021-07-15 09:50:26
İstanbul trafiğinde 'bayram tatili' yoğunluğu

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İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yoğunluğun Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Tuzla arasında bazı bölgelerde arttığı gözlendi.

D-100 Karayolunun Ankara istikametinde ise Tuzla'da trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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