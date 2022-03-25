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İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika? Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir? (İstanbul-Ankara-Bursa)
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TIMETURK / GENEL / İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika? Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir? (İstanbul-Ankara-Bursa)

İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika? Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir? (İstanbul-Ankara-Bursa)

İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika? Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir? Tokat yeni havalimanına kavuşuyor. 2018 yılında yapımına başlanan Tokat Havalimanı'nın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Tokat ve bölge halkı için büyük öneme sahip olan Tokat Havalimanı'nın tamamlanması dört gözle bekleniyordu. Büyük şehirlere Tokat'tan otobüs ile gitmek yerine artık uçakla gitmek mümkün olacak. Peki Tokat'tan İstanbul'a uçakla kaç dakikada gidilir? İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan ve Bursa'dan Tokat'a uçakla kaç dakikada gidilir?

2 Saat Önce
2022-03-25 10:48:20
İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika? Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir? (İstanbul-Ankara-Bursa)

İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika? Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir? Tokat yeni havalimanına kavuşuyor. 2018 yılında yapımına başlanan Tokat Havalimanı'nın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Tokat ve bölge halkı için büyük öneme sahip olan Tokat Havalimanı'nın tamamlanması dört gözle bekleniyordu. Büyük şehirlere Tokat'tan otobüs ile gitmek yerine artık uçakla gitmek mümkün olacak. Peki Tokat'tan İstanbul'a uçakla kaç dakikada gidilir? İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan ve Bursa'dan Tokat'a uçakla kaç dakikada gidilir?

Tokat Havalimanı'nın inşaatı tamamlandı. Yıllardır beklenen açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün gerçekleşecek. Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı. Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi.

İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika?

İstanbul Tokat arasında sürekli otobüs ile seyahat eden vatandaşlar açılan yeni havalimanı ile artık uçakla da seyehat edebielcek. İstanbul-Tokat arası uçak mesafesinin de kaç dakika süreceği merak ediliyor. İstanbul ile Tokat arası yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika ile 1 saat 20 dakika arasında sürecek. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.

Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir?

Örnek vermek gerekirse İstanbul Sabiha Gökçen'den saat 12.00'de kalkan uçak Tokat Havalimanına saat 13.10'da iniş yapabilir.

Tokat Havalimanı nerede?

Tokat yeni havalimanı Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında yer alıyor.

Tokat Havalimanı özellikleri

Tokat ve bölge halkının ulaşımını kısaltacak olan havalimanı modern teknoloji ürünlerine sahip. Tokat yeni havalimanı 7 uçak park kapasiteli olacak. Havalimanına büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçakları da iniş yapabilecek. Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. .

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