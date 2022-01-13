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TIMETURK / GENEL / İstanbul Tatlıcılar Odası Başkanı Şener, Güven tazeledi!

İstanbul Tatlıcılar Odası Başkanı Şener, Güven tazeledi!

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kongresinde mevcut başkan Aykut Şener tek aday olarak seçime gitti, Şener 430 oy alarak tekrardan güven tazeledi.

2 Saat Önce
2022-01-13 13:29:48
İstanbul Tatlıcılar Odası Başkanı Şener, Güven tazeledi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kongrede Esnaf odası üyeleri, Oda başkanları, Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Mert ŞENER, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Genel Başkan Vekili Engin Türkmen ve çeşitli STK'ların başkanları ile katılım sağlandı.

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Kongre coşkulu bir şekilde sona ererken İstanbul Tatlıcılar Odası Başkanı Aykut Şener, "Tüm esnaf ve sanatkâr teşkilatlarına, değerli üyelerimize bana tekrar bu görevi layık gördükleri için teşekkür ediyorum. 10 yılı aşkın süredir bu camianın tüm taleplerini duyurmaya, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüm bulmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin olmazsa olmazı esnaf ve sanatkârlardan aldığım güç ve destek ile çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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