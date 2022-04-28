İstanbul taksi ücretleri 2022 | İstanbul'da taksi kısa mesafe ne kadar? İstanbul sarı taksi km ücreti kaç TL? Taksi açılış ücreti ne kadar? İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 40 oranında zam geldi. Yeni zamlardan sonra taksi fiyatlarının açılış ücreti, kısa mesafe ücreti ve kilometre ücretleri de arttı. İstanbul'da taksiye binmek isteyenler gelen zamlardan sonra artık bir kez daha düşünüyor. İşte İstanbul'da 2022 zamlı taksi ücretleri...

İstanbul taksi ücretleri 2022 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) ulaşıma zam yapılması gündemiyle toplandı. UKOME toplantısından İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararı çıktı. İstanbul'da taksi kullanan vatandaşlar "İstanbul'da taksi kısa mesafe ne kadar? İstanbul sarı taksi km ücreti kaç TL? Taksi açılış ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arar oldu. İşte 2022 İstanbul sarı taksi zamlı ücretleri...

İstanbul taksi ücretleri 2022

İstanbul'da taksi ücretlerine beklenen zam geldi. Zam oranı yüzde 40 olarak açıklandı. Ulaşımında taksileri sıkça kullananlar gelen zam karşısında şaşırdı. İstanbul'da daha önce 20 TL olan kısa mesafe ücerti 28 TL'ye çıktı. İstanbul sarı taksi açılış ücreti de 7 TL'den 9.80 TL'ye yükseldi. ,

İstanbul'da taksi kısa mesafe ne kadar?

İstanbul'da sarı taksi ücretlerine Nisan ayında yüklü oranda zam geldi. Yüzde 40 oranında gelen zamlardan sonra İstanbul'da taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı. İstanbul'da taksi indi bindi ücreti 28 TL olarak hesaplanacak.

Taksi açılış ücreti ne kadar?

İstanbul'da sarı taksi açılış ücreti 9 lira 80 kuruş oldu. Bu ücret daha önce 7 liraydı.

İstanbul sarı taksi km ücreti kaç TL?

İstanbul'da taksi fiyatlarını belirleyen en öenmli faktörlerden biri de gidilen yolun kilometre uzunluğudur. Taksi 2022'de kilometre ücretlerine yüzde 40 oranında artış yapıldı. Daha önce 100 TL taksi ücreti ödeyen bir vatandaş yeni zamlardan sonra 140 TL ücret ödeyecek.

"Eskiden 30 liraya 5 kilometre gidiyorduk"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklamasında "Eskiden 30 liraya 5 kilometre gidiyorduk, öyle yazıyordu şimdi en yakın mesafe 30 lira. Mazot pahalılaştığı için kurtarmıyordur ama şimdi yeni gelen zam ile birlikte kurtarmaya başladı." diye konuştu.

Taksi nedir?

Taksi, şoför ve taksici tarafından kullanılan, daha çok kent içinde ya da yakın çevresinde bir yerden bir yere gitmek için tutulan ulaşım aracıdır. Genellikle sarı renkli ticari araçtır.[1] Taksi durağı'ndan veya telefon ve uygulama ile çağrılarak alınan taksi, arabası olmayanlar için kolaylık sağlar. Taksiye binmenin belirli bir ücreti vardır. Bu ücret de taksimetre yardımıyla belirlenir.

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