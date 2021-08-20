İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ni seçin 'Sağlık Olsun'

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 30 yılı aşkın sağlık sektörü tecrübesini öğrencilerine aktırıyor. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi sağlık alanında eğitimlerine devam etmek isteyen adayları yeni eğitim öğretim yılında ağırlamak için sabırsızlanıyor. İlk yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne öğrencilerin ilgisi oldukça fazla. Üniversite öğrencilerine sunduğu burs olanakları ile de dikkatleri çekiyor. Çağdaş ve yenilikçi eğitim ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilgiç Vakfı tarafından kurulmuştur.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 30 yılı aşkın sağlık sektörü tecrübesini öğrencilerine aktırıyor. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi sağlık alanında eğitimlerine devam etmek isteyen adayları yeni eğitim öğretim yılında ağırlamak için sabırsızlanıyor. İlk yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne öğrencilerin ilgisi oldukça fazla. Üniversite öğrencilerine sunduğu burs olanakları ile de dikkatleri çekiyor. Çağdaş ve yenilikçi eğitim ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilgiç Vakfı tarafından kurulmuştur.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bilimsel çalışmaları ile teknolojiyi üreten ve kullanan, sanayi ile işbirliğini öne çıkaran önemli vakıf üniversitelerimizden biridir. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan, uluslararası işbirliklerine dahil olan, sorumluluk ve liderlik yönü güçlü, girişimci ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştiren, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üreten bir üniversite olmayı müsyon edinmiştir.

2018 yılında kuruldu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana üniversitemiz uzman akademik kadrodan son teknoloji ile donatılmış derslik ve laboratuvarlara kadar her türlü hazırlığını tamamlamıştır ve 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır. Vakfımız, Bilgiç ailesinin sağlık ve ilaç sektörlerinde uluslararası boyutta 30 yılda kazandıkları deneyimleri, eğitim alanına aktarma hedefiyle 2018 yılında kuruldu.

Vakıf Mütevelli Heyeti

Uzm. Ecz. Mahmut Bilgiç

Dr. Ali Bilgiç

Ecz. Muhammed Sina Bilgiç

Cüneyt Sapanca

Enes Ali Bilgiç

İlk yılında yüzde 100 doluluğa ulaştı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi aday öğrencilerin radarına girdi. Üniversite yenilikçi ve modern sağlık analayışı ile sağlık alanında eğitim görmek isteyen öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. 2020- 2021 eğitim öğretim yılında “Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye'de ilklerden olan İlaç Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi en çok burs veren üniversiteler arasındadır. Burs imkanları ile de dikkatleri çeken İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerini ağırlamak için sabırsızlanıyor.

30 yıldan fazla tecrübe

Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi sağlık söktöründe 30 yılı aşkın tecrübeye sahip. Bilgiç vakfı ile edinilen deneyim ve akademik-sanayi iş birliklerinin sağladığı avantaj ve bilgi birikimi ile kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; kuruluşunun ikinci yılında Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin İngilizce programları ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nu açarak bünyesine kattığı yeni fakülte ve programlarla büyümeye devam etmektedir.

Tıp ve bilimin ön saflarda olduğu mezunlar yetiştirilmesi hedefleniyor

Bilgiç Vakfı'nın ilaç sektörü ile olan organik bağı, Türk ve dünya ilaç sektöründeki deneyimi sayesinde, üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencilerinin birlikte geliştirilecekleri bilimsel bilginin ve teknolojilerin ürün ve hizmete dönüştürülmesine imkân sağlanarak, küresel boyutta faydalı projeler üretebilen, araştırma ve inovasyon odaklı, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirilmesi hedeflemektedir.

En çok burs veren üniversiteler arasında

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi en çok burs veren üniversiteler arasında sıralamasında ilk üç içerisinde yer almıştır.

YKS Giriş Bursu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilmiş olan burslu ve indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır.

YKS Başarı Bursu

Yerleştirmede Kullanılan Başarı Sıralaması;

1 ila 100 arasında olanlara aylık 6.000 TL

101 ila 500 arasında olanlara aylık 4.500 TL

501 ila 1000 arasında olanlara aylık 4.000 TL

1001 ile 2.000 arasında olanlara aylık 3.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yemek olanağı verilecektir. 9 ay boyunca devam eder.

YKS Başarı Bursu, normal eğitim süresini kapsar. Her yıl 9 ay süre ile ödenen başarı bursu İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam etmesi ve genel not ortalaması şartlarını karşılaması gerekir.

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yılın sonunda, ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik durumuna bakılarak, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak kaydıyla, akademik başarı bursu aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilere uygulanır.

Tercih Bursu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde yerleştiği lisans programına ilk üç tercihinin içinde yer veren öğrencilere sağlanan indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %50 oranında ek indirim sağlanır.

Eğitimci ve Sağlık Personeli İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen eğitimciler (öğretmen, öğretim elemanları), tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

Personel İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen İstanbul Sağlık ve Teknoloji Sağlık Grubu ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi çalışanları ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

Kardeş İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi olan her bir kardeş için beraber okudukları her yıl için % 5 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır. Bu indirim, normal eğitim-öğrenim süresi içinde geçerlidir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50'yi geçemez.

Şehit ve Gazi Malul İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen şehit ve gazi çocuklarına %20 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

Uluslararası Başarı İndirimi

IB, Abitur, Fransız Bakaloryası, Avusturya ve İtalyan Matura diplomalarına sahip adaylara Mütevelli Heyetinin mülakat yaparak vereceği indirimdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.