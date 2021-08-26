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TIMETURK / GENEL / İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak

İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak

Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı, 11-12 Eylül tarihlerinde İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

1 Saat Önce
2021-08-26 10:30:20
İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak

Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı, 11-12 Eylül tarihlerinde İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve Oral B'nin ana sponsorluğunda Beykoz ilçesinde gerçekleştirilecek İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'na, Türkiye'den ve dünyadan 500 triatlet katılacak.

Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı olacağını belirten, açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, sporcuların 2.3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edeceğini aktardı.

Triatlonun, sporcunun sınırlarını zorladığı önemli bir spor olduğunu kaydeden Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı:

"Her biri kendi içinde zorlu üç etabın, zamana karşı ve ara vermeden tamamlanması için triatletlerin çok dayanıklı bir bünyeye sahip olmalarını gerekiyor. Tüm İstanbulluları seyir zevki yüksek bir sporu yakından tanımaya ve yaşamaya davet ediyorum.Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçici olarak trafiğe kapatılacağı İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun yüzme etabı Kanlıca - Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu - Çubuklu arasında koşulacak. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek yarışın 2022'den itibaren Avrupa Triatlon Birliği takvimine alınarak Avrupa Triatlon Şampiyonası olarak yapılması hedefleniyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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