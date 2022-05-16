İstanbul kurban pazarları nerede? İstanbul'da kurban hangi ilçelerde satılıyor? İstanbul kurban kesim ve satış yerleri neresi? soruları kurban kesmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban bayramı başlamış olacak. Kurban bayramına sayılı günler kala kurban almanın telaşına düşen vatandaşlar kurban pazarlarının ve kurban kesim alanlarının İstanbul'da nerelerde ve hangi ilçelerde olduğunu merak ediyor.

İstanbul kurban pazarları nerede? İstanbul'da kurban hangi ilçelerde satılıyor? İstanbul kurban kesim yerleri neresi? soruları kurban kesmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban bayramı başlamış olacak. Kurban bayramına sayılı günler kala kurban almanın telaşına düşen vatandaşlar kurban pazarlarının ve kurban kesim alanlarının İstanbul'da nerelerde ve hangi ilçelerde olduğunu merak ediyor.

2022 kurban bayramı için vatandaşların hazırlıkları şimdiden başladı. Vatandaşlar kurban fiyatlarını öğrenip bütçelerin denkleştirmek için pazarları gezmek istiyor. 2022 kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Kurban bayramı kesimi ve pazar yerleri henüz belli olmadı. Diyanet ierlerleyen günlerde https://kurban.diyanet.gov.tr/tr-TR/Etkinlikler/Etkinlikler/#.YoJYnKhBxPY adresinden 2022 kurban kesim ve satış yerlerini paylaşacak.

İstanbul kurban pazarları nerede?

İstanbul'da kurban pazarları önümüzdeki günlerde açıklanacak. 2021 yılında kurulan pazar yerlerinin 2022'de de geçerli olması bekleniyor.

İstanbul kurban kesim yerleri neresi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında kurban kesim alanları vatandaşların hizmetinde olacak. İstanbul'da bu sene Avrupa yakasında 3, Anadolu yakasında 3 olmak üzere, İBB'ye ait 6 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Toplam 250 bin 500 metrekarelik alana sahip tesislerde, 369 kurban satış yeri (padok) ve 19 kesimhane bulunuyor.

Alibeyköy-Eyüpsultan, Kayaşehir-Başakşehir, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe'deki tesisler, 10 bin 696 büyükbaş ve 1.700 küçükbaş kurban kesim kapasitesine sahip. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı ve ihtiyaç duyulan tüm kesim aletleri yenilendi Kesilen kurban etlerin paketlenmesi için 350 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve kantin de bulunuyor.

2022 Kurban bayramı ne zaman?

2022 Kurban Bayramı erifesi 8 Temmuz Cuma günüdür. Cuma gnü tüm çalışanlar yarım gün iznlidir. Kurban bayramı başlangıç tarihi ise 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban bayramı 10-11 ve 12. günün ardından sona eriyor. Kurban bayramı 2022 yılında 4.5 gün tatildir.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatili 2022 yılında resmi olarak 4.5 gün tatildir. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması beklentisi var. Ancak konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166).

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah'a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?

İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini ister. Buna rağmen bir kişi malını haram yoldan kazanmışsa, hayatta iken kendisi, ölmüşse varisleri bu malın sahibini aramalı; sahibini bulduklarında bu malı kendisine vermelidirler. Şayet bu malın sahibini bulamazlarsa sevap beklemeksizin yoksullara veya hayır işlerine harcamalıdırlar (Serahsî, el-Mebsût, XII, 172; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 229; el-Fetâva'l-Hindiyye, III, 210).

Gayrimeşru yolla elde edilen para o kişinin malı değildir. Dolayısıyla böyle bir para ile kurban kesmek uygun değildir. Zira malî ibadetler helal parayla yapılmalıdır.