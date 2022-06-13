İstanbul-Konya YHT bilet fiyatı 2022 | İstanbul Konya Yüksek Hızlı Tren bileti ne kadar? Konya-İstanbul YHT bileti kaç TL? Son zamanlarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle ulaşım hatlarına da ciddi oranlarda zamlar geldi. Otobüs firmaları bilet fiyatlarına peş peşe zam yaparken bir zam da YHT seferlerine geldi. İstanbul-Konya YHT hattını sıkça kullanan vatandaşlar da gelen zamdan etkilenecek. Peki İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren seferleri kaç TL oldu?

İstanbul-Konya YHT bilet fiyatı 2022 | İstanbul Konya Yüksek Hızlı Tren bileti ne kadar? Konya-İstanbul YHT bileti kaç TL? Son zamanlarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle ulaşım hatlarına da ciddi oranlarda zamlar geldi. Otobüs firmaları bilet fiyatlarına peş peşe zam yaparken bir zam da YHT seferlerine geldi. İstanbul-Konya YHT hattını sıkça kullanan vatandaşlar da gelen zamdan etkilenecek. Peki İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren seferleri kaç TL oldu?

Hayat pahalılığı yaşamın her alanında hissedilmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ve akaryakıta gelen zamlar nedeniyle şehir içi ve şehirler arası ulaşımda maliyetler oldukça arttı. Ucuz ve hızlı olması nedeniyle yüz binlerce kişinin tercih ettiği Yüksek Hızlı Tren sefelerine de peş peşe zamlar geldi. Son gelen zamların ardından vatandaşlar ortalama olarak yüzde 30 oranında daha fazla ücret ödeyecek.üksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine yüzde 30 oranında artış yaşandı.

İstanbul-Konya YHT bilet fiyatı 2022

YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15 zam yapılmıştı. Haziran ayında da YHT bilet fiyatlarına bir zam daha geldi. Peş peşe gelen zamlardan İstanbul-Konya arası yolcuları da etkilendi. İstanbul-Konya YHT bileti ücreti 235 TL oldu.

İstanbul Konya Yüksek Hızlı Tren bileti ne kadar?

Yüksek Hızlı Tren seferlerine gelen yüzde 30'luk zammın ardından İstanbul-Konya arası YHT biletleri 235 liraya yükseldi.

YHT BİLET FİYATLARI SORGULA

Ankara-Konya YHT bileti ne kadar oldu?

Vatandaşların sıkça kullandığı Ankara-Konya YHT bilet ücretleri de arttı. Gelen son zamlardan sonra Konya-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı 87 liraya yükseldi.

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 2022

Aralık ayında Ankara-İstanbul seferi için 84 TL olan bilete 3 Ocak 2022'de yaklaşık yüzde 20 zam yapılmış ve bilet 101 TL'ye yükselmişti. Mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılan bilet fiyatlarına son olarak yüzde 30 artış oldu. Ankara-İstanbul bilet fiyatı son 6 ay içerisinde 84 TL'den 195 TL'ye yükseldi.

YHT (Yüksek Hızlı Tren) nedir?

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

Bu gelişmeyi 2011'de Ankara - Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu'nun hizmete girmesi takip etmiştir. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir.

Yüksek Hızlı Tren adı altında gerçekleştirilen yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı hizmeti, 2009 - 2016 yılları arasında doğrudan TCDD tarafından yapılırken, 2016 yılı itibarıyla TCDD Taşımacılık tarafından yapılmaya başlanmıştır.