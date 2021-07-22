İstanbul kart nereden alınır? İstanbul kart kerdi kartından para yükleme nasıl yapılır?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da milyonlarca kişi toplu taşımada İstanbul kart kullanıyor. İstanbul kart almayı düşünen vatandaşlar da İstanbulkart nereden alınır? sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da metrodan, otobüse kadar her İETT ulaşımında kullanılan İstanbul kart uzaktan bakiye yükleme imkanı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. İstanbul karta kredi kartı ile de para yüklenebiliyor. Peki İstanbul kart kerdi kartından para yükleme nasıl yapılır?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da milyonlarca kişi toplu taşımada İstanbul kart kullanıyor. İstanbul kart almayı düşünen vatandaşlar da İstanbulkart nereden alınır? sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da metrodan, otobüse kadar her İETT ulaşımında kullanılan İstanbul kart uzaktan bakiye yükleme imkanı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. İstanbul karta kredi kartı ile de para yüklenebiliyor. Peki İstanbul kart kerdi kartından para yükleme nasıl yapılır?

İstanbul kart almak isteyen vatandaşlar İstanbul kart nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'ta İETT'ye ait toplu ulaşımlarda kullanuşan İstanbul kartlar insanların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Özellikle aylık İstanbul kartlara ilgi son zamanlarda bir hayli arttı. Giderek artan ulaşım masrafları nedeniyle insanlar toplu ulaşıma yönelmeye başladı. İstanbul'da yaşayıp da İstanbul kartı olmayanlar İstanbul kart nereden alınır? sorusunu soruyor.

İSTANBUL KART NEREDEN ALINIR?

İstanbulkart sahibi olmak oldukça basit. Sadece bir kaç adım ile İstanbul kart sahibi olabilirsiniz ve toplu ulaşımda kolaylıkla kullanabilirsiniz. İstanbulkartlar, İstanbulkart satışı ve dolumu yapan temsilcilerden kart satışı yapan Elektronik Para Yükleme makinasından alınabilir. Ancak kart ücretinin de 6 TL olduğunu hatırlatalım. Ayrıca internetten de İstanbulkart başvurusunda bulunabilirsiniz. Mavi kart, indirimli kart, ücretsiz kartlar, öğrenci kartları gibi İETT kartlarına online başvuru yapabilmek için https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresine gidebilirsiniz.

KREDİ KARTI İLE İSTANBUL KART YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

Bankaların kredi kartları ile İStanbul kart yüklemesi kolayca uzaktan yapılabilir. Bunun için bankalarınızın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca İstanbulkart'ın rsmi uygulamalarını kullanarak da kredi kartı ile İstanbul karta bakiye yüklemesi yapabilirsiniz.

İSTANBUL KART YÜKLEME VE SATIN ALMA NOKTALARI

KAÇ ÇEŞİT İSTANBULKART VAR?

İstanbulkart çeşitleri oldukça fazladır. Her ihtiyaca göre ve her yaşa göre İstanbul kart mevcut. İşte İstanbulkart çeşitleri...

Anonim İstanbulkart

İndirimli Kişisel Kart

Ücretsiz Kişisel Kart

Mavi Kişisel Kart

Sınırlı Kullanımlı Elektronik Kart/Bilet (BirGeç, İkiGeç, ÜçGeç, BeşGeç ve OnGeç)

İSTANBULKART NERELERDE KULLANILIR?

İstanbulkart, İstanbul genelinde hizmet veren 6.000 otobüs, 81 metro istasyonu, 43 metrobüs istasyonu, 66 deniz taşımacılığı istasyonu, 3 teleferik istasyonu, 52 tramvay istasyonu, 136 şehir tuvaleti olmak üzere toplam 9.088 noktada, 26 üye iş yerinde ve İSPARK'larda elektronik para kartı olarak kullanılmaktadır.

İSTANBULKART YENİLEME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartını çeşitli nedenlerden ötürü değiştirmek isteyenler bunu nasıl yapacaklarını merak ediyor. 'www.istanbulkart.istanbul' adresindeki ‘Online İşlemler' sekmesinden İstanbul kart yenileme başvurusunda bulunabilirsiniz.

İSTANBULKART NEDİR?

İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbim tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartıdır. İstanbul'daki ulaşım araçlarında, tuvaletlerde, Hamidiye su otomatlarında, sosyal tesisler, yemek ve market alışverişleri için kullanılabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.