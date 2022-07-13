İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi KYK yurtları açık? İstanbul'da KYK yurtları öğrencilere yazın ücretsiz mi?
İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi KYK yurtları açık? İstanbul'da KYK yurtları öğrencilere yazın ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaz aylarında KYK yurtlarının öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Seyahate çıkan öğrencilerin konaklama sorununun ortadan kaldırılmasını hedefleyen proje hayata geçti. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi yurtların açık olduğunu araştırıyor.
2022-07-13 14:31:03
İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi KYK yurtları açık? İstanbul'da KYK yurtları öğrencilere yazın ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaz aylarında KYK yurtlarının öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Seyahate çıkan öğrencilerin konaklama sorununun ortadan kaldırılmasını hedefleyen proje hayata geçti. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi yurtların açık olduğunu araştırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz." demişti. Açık olan KYK yurlarının hangileri olduğu meak ediliyordu. İşte İstanbul, İzmir, Antalya yazın açık aolan KYK yurtları...
İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi KYK yurtları açık?
İL ADI
|İLÇE ADI
|YURT ADI
|BLOK
|KAPASİTE
|CİNSİYET
|ADRES
|SORUMLU KİŞİ
|SORUMLU ÜNVANI
|TELEFON
|İSTANBUL
|MERKEZ
|ATATÜRK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
|AYŞE SULTAN BLOK
|948
|KIZ
|MERKEZ EFENDİ MAH.SABRİ ÜLKER SOK NO:37 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|DUYGU AYGIN
|YURT YÖNETİM MEMURU
|0(212) 546 23 36
|İSTANBUL
|MERKEZ
|ATATÜRK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
|AYŞE SULTAN BLOK
|948
|KIZ
|MERKEZ EFENDİ MAH.SABRİ ÜLKER SOK NO:37 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|SÜMEYYE ŞAHİN
|YURT YÖNETİM PERSONELİ
|0(212) 546 23 36
|İSTANBUL
|MERKEZ
|FATİH SULTAN MEHMET ERKEK YURDU
|C-F BLOK
|1,438
|ERKEK
|GENÇOSMAN MAH. ENSAR CAD. NO: 2 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|SEDAT BAYSAK
|YURT YÖNETİM PERSONELİ
|0(212) 568 47 93
|İSTANBUL
|MERKEZ
|FATİH SULTAN MEHMET ERKEK YURDU
|C-F BLOK
|1,438
|ERKEK
|GENÇOSMAN MAH. ENSAR CAD. NO: 2 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|İBRAHİM SARIÇİÇEK
|YURT YÖNETİM PERSONELİ
|0(212) 568 47 93
|İL ADI
|İLÇE ADI
|YURT ADI
|BLOK
|KAPASİTE
|CİNSİYET
|ADRES
|SORUMLU KİŞİ
|SORUMLU ÜNVANI
|TELEFON
|İZMİR
|MERKEZ
|BORNOVA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
|A-B-C-D BLOK
|480
|ERKEK
|MEVLANA MH. 1744 SK. NO: 1 BORNOVA/ İZMİR
|MURAT SARIER
|YURT MÜDÜRÜ
|0(232) 388 88 12
|İZMİR
|MERKEZ
|İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
|A-B-C-D BLOK
|1,408
|KIZ
|ADATEPE MH. DOĞUŞ CAD. TINAZTEPE MEVKİİ NO: 195 BUCA/ İZMİR
|SEMRA ÖZKAN
|YURT MÜDÜRÜ
|0(232) 440 10 66
|İZMİR
|ÇEŞME
|ÇEŞME YURDU
|A BLOK
|96
|KIZ
|CUMHURİYET MAH. 4320 SK. NO:7 DALYANKÖY-ÇEŞME/İZMİR
|Reyhan ÇAK
|YURT MÜDÜR VEKİLİ
|0(232) 724 92 75 - 0(232) 724 92 76 - 0(232) 724 92 77
|İZMİR
|ÇEŞME
|ÇEŞME YURDU
|B BLOK
|88
|ERKEK
|CUMHURİYET MAH. 4320 SK. NO:7 DALYANKÖY-ÇEŞME/İZMİR
|Reyhan ÇAK
|YURT MÜDÜR VEKİLİ
|0(232) 724 92 75 - 0(232) 724 92 76 - 0(232) 724 92 77
|İZMİR
|URLA
|URLA YURDU
|A BLOK
|576
|KIZ
|GÜLBAHÇE MAH. GÜLBAHÇE CAD. İYTE KAMPÜSÜ NO: 3 URLA/İZMİR
|Ali GÜLTEKİN
|YURT MÜDÜR VEKİLİ
|0(232) 765 91 19
|İZMİR
|URLA
|URLA YURDU
|B BLOK
|456
|ERKEK
|GÜLBAHÇE MAH. GÜLBAHÇE CAD. İYTE KAMPÜSÜ NO: 3 URLA/İZMİR
|Ali GÜLTEKİN
|YURT MÜDÜR VEKİLİ
|0(232) 765 91 19
|İL ADI
|İLÇE ADI
|YURT ADI
|BLOK
|KAPASİTE
|CİNSİYET
|ADRES
|SORUMLU KİŞİ
|SORUMLU ÜNVANI
|TELEFON
|ANTALYA
|MERKEZ
|MURATPAŞA YURDU
|C BLOK
|624
|KIZ
|PINARBAŞI MAH. ANADOLU CAD. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİ KONYAALTI ANTALYA
|ESRA DURMAZ
|YURT YÖNETİM PERSONELİ
|0(242) 227 29 22
|ANTALYA
|MERKEZ
|MURATPAŞA YURDU
|C BLOK
|624
|KIZ
|PINARBAŞI MAH. ANADOLU CAD. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİ KONYAALTI ANTALYA
|GÜL ARAYICI
|YURT YÖNETİM PERSONELİ
|0(242) 227 29 22
|ANTALYA
|MERKEZ
|BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN YURT MÜD.
|B BLOK
|672
|ERKEK
|PINARBAŞI MAH.DUMLUPINAR BULVARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİ KONYAALTI ANTALYA
|ÖZCAN BALABAN
|YURT YÖNETİM MEMURU
|0(242) 505 89 33
|ANTALYA
|MERKEZ
|BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN YURT MÜD.
|B BLOK
|672
|ERKEK
|PINARBAŞI MAH.DUMLUPINAR BULVARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİ KONYAALTI ANTALYA
|İ.UĞUR ÖKSÜZOĞLU
|YURT YÖNETİM MEMURU
|0(242) 505 89 33
|ANTALYA
|ALANYA
|ALANYA TERKEN HATUN YURDU
|D BLOK
|634
|KIZ
|Kestel Mahallesi Kızılkuyu Caddesi No: 4 Alanya / ANTALYA
|Hülya KANSIZ
|YURT MÜDÜRÜ
|0(242) 513 30 22 - 0(242) 513 30 23
|ANTALYA
|ALANYA
|ALANYA TERKEN HATUN YURDU
|D BLOK
|634
|KIZ
|Kestel Mahallesi Kızılkuyu Caddesi No: 4 Alanya / ANTALYA
|Esen KESKE
|YURT MÜDÜRÜ YARDIMCISI
|0(242) 513 30 22 - 0(242) 513 30 23
|ANTALYA
|ALANYA
|ALANYA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
|A BLOK
|245
|ERKEK
|Oba Mahallesi Çevreyolu Caddesi No: 56 Alanya / ANTALYA
|Cabbar GÜLER
|YURT MÜDÜR VEKİLİ
|0(242) 538 78 06
|ANTALYA
|ALANYA
|ALANYA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
|A BLOK
|245
|ERKEK
|Oba Mahallesi Çevreyolu Caddesi No: 56 Alanya / ANTALYA
|Hasan Ali KARAOĞLU
|YURT YÖNETİM PERSONELİ
|0(242) 538 78 06
|ANTALYA
|MANAVGAT
|MANAVGAT KIZ ÖĞRENCİ YURDU
|A-B BLOK
|279
|KIZ
|Emek Mahallesi 3053 Sokak 1/1 Manavgat / ANTALYA
|Ali YILDIRIM
|YURT MÜDÜRÜ
|0(242) 742 11 72
|ANTALYA
|MANAVGAT
|MANAVGAT ŞELALE ERKEK YURDU
|A BLOK
|220
|ERKEK
|Emek Mahallesi 3042 Sokak No: 5 Manavgat / ANTALYA
|Selda BAYKAR
|YURT YÖNETİM MEMURU
|0(242) 742 18 34
KYK yurtlarında kimler kalabilir?
1- Gençler yurtlarımızdan 15 Temmuz – 01 Eylül tarihleri arasında yararlanabilirler.
2- Yurtlarımızdan 18-25 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.
3- Öğrenci olma şartı aranmaz.
4- Konaklama başvuruları ilgili yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.
5- Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.
6- Konaklayacaklardan ücret alınmaz.
7- Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 3 gece konaklanabilir.
8- Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.
9- Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13.00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00'de boşaltmalıdır.
10- Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.
11- Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.
12- Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.
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