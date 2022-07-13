İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi KYK yurtları açık? İstanbul'da KYK yurtları öğrencilere yazın ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaz aylarında KYK yurtlarının öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Seyahate çıkan öğrencilerin konaklama sorununun ortadan kaldırılmasını hedefleyen proje hayata geçti. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi yurtların açık olduğunu araştırıyor.

İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi KYK yurtları açık? İstanbul'da KYK yurtları öğrencilere yazın ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaz aylarında KYK yurtlarının öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Seyahate çıkan öğrencilerin konaklama sorununun ortadan kaldırılmasını hedefleyen proje hayata geçti. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi yurtların açık olduğunu araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz." demişti. Açık olan KYK yurlarının hangileri olduğu meak ediliyordu. İşte İstanbul, İzmir, Antalya yazın açık aolan KYK yurtları...

İstanbul, İzmir ve Antalya'da hangi KYK yurtları açık?

KYK yurtlarında kimler kalabilir?

1- Gençler yurtlarımızdan 15 Temmuz – 01 Eylül tarihleri arasında yararlanabilirler.

2- Yurtlarımızdan 18-25 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.

3- Öğrenci olma şartı aranmaz.

4- Konaklama başvuruları ilgili yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.

5- Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.

6- Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

7- Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 3 gece konaklanabilir.

8- Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.

9- Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13.00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00'de boşaltmalıdır.

10- Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.

11- Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.

12- Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.